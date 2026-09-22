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阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

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凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

英國威廉王子的妻子、威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）22日現身湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的電影「挖掘者」(Digger)倫敦首映會，她一襲訂製紫色長袖禮服登上紅毯，搭配罕見公開亮相的王室珠寶，成為全場焦點。

44歲的凱特身穿訂製禮服，透視蓬袖增添造型層次，頭髮則以優雅半盤髮造型整理，露出曾屬於黛安娜王妃的珍珠垂墜耳環。

不過，最引人注目的配飾是已故英國王太后的「紫水晶長鏈項鍊」（Amethyst Sautoir Necklace）。這件王室珠寶以珍珠、鑽石及紫水晶打造，中央鑲嵌心形寶石吊墜，平時極少公開亮相。

這條項鍊最早是英國王后亞歷山德拉於1923年送給伊莉莎白・鮑斯-萊昂（Elizabeth Bowes-Lyon）的結婚禮物。她日後成為英國王太后，也就是已故女王伊莉莎白二世的母親。由於這件珠寶平時很少公開使用，因此被視為王室收藏中較少曝光的珍品之一。

上一位公開佩戴這條項鍊的王室成員，是現任王后卡蜜拉（Queen Camilla）。她在2012年電影《007：空降危機》（Skyfall）首映會上，曾以紫色絲絨長袖禮服搭配同一條紫水晶項鍊，服裝色調與珠寶相互呼應。

凱特當晚與丈夫威廉王子一同出席電影首映，威廉身穿黑色絲絨西裝外套搭配領結。

凱特與威廉出席「挖掘者」倫敦首映。（美聯社）
凱特與威廉出席「挖掘者」倫敦首映。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她22日與威廉王子一同出席湯姆克魯斯主演電影《挖掘者》的倫敦首映會，並以高雅造型登上紅毯，成為現場媒體與賓客注目的焦點。

  • 她身穿訂製紫色長袖禮服，透視蓬袖增添層次，並以半盤髮造型搭配黛安娜王妃曾擁有的珍珠垂墜耳環，整體造型典雅搶眼。

  • 最受矚目的是英國王太后的紫水晶長鏈項鍊，這件珠寶由珍珠、鑽石與紫水晶組成，1923年由王后亞歷山德拉贈予伊莉莎白・鮑斯-萊昂，平時極少公開亮相。

阿湯哥 湯姆克魯斯

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