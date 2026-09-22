當年刊登黛安娜偷拍照？英主持人指史賓塞回憶錄「內容不實」要求下架

倫敦一家書店展示已故黛安娜王妃弟弟史賓塞所著回憶錄「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。（歐新社）

英國電視主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）因黛安娜王妃弟弟史賓塞（Charles Spencer）新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）內容涉及自己，決定採取法律行動，並要求出版社撤回書籍。摩根指控書中關於他與1993年黛安娜健身服照片事件的描述完全錯誤，並拒絕接受史賓塞的道歉，甚至要求將已印刷的書籍銷毀。史賓塞則承認相關說法不準確，並公開致歉。

英國太陽報報導，史賓塞在回憶錄中將摩根描述為「每日鏡報」（Daily Mirror）編輯，並指他與「星期日鏡報」（Sunday Mirror）同事刊登了1993年黛安娜穿著緊身衣健身的偷拍照片。然而，當時摩根仍在「太陽報」工作，直到1995年才加入「鏡報」擔任編輯。

相關照片於1993年11月7日由「星期日鏡報」刊登。黛安娜其後委託律師控告鏡報集團，要求追究侵犯私隱責任並阻止照片繼續使用。1995年的和解金額從未公開，但據報，鏡報集團新聞（Mirror Group Newspapers，MGN）支付黛安娜約100萬英鎊法律費用，並向她指定的慈善機構捐出約20萬英鎊。

摩根在自己的YouTube節目「Piers Morgan Uncensored」中讀出「天鵝之歌」相關段落。史賓塞寫道，摩根在接到通知、得知自己不受邀參加黛安娜葬禮時，語氣不悅地掛斷電話；他並推測摩根可能因四年前刊登黛安娜偷拍照片而感到內疚。

摩根說：「這本書應該被銷毀，內容完全是捏造的。」他表示，律師信已於前一晚寄給「天鵝之歌」的出版社，要求撤回書籍。他說：「我們要求這本書撤回。」

史賓塞的發言人承認關於摩根職務的推測「並不正確」，並表示：「作為一名歷史學家，準確性對史賓塞而言十分重要。因此，他希望澄清自己的推測是錯誤的，並為此錯誤向摩根先生致歉。」

不過，聲明也強調，史賓塞對於自己與摩根對話的描述是準確的，並表示摩根當時確實表現出不悅與惱怒。

摩根接受BBC訪問時表示，自己接受道歉，但律師將提出要求，刪除書中相關錯誤內容。摩根進一步表示：「他是一名歷史學家，應該希望這些內容從書架上撤下。既然你是為了歷史紀錄而寫作，為什麼還要讓一本書裡保留關於公眾人物、連續數頁且完全不真實的指控？現在你已承認內容不實並道歉，他就應該撤回這本書。」