黛安娜回憶錄上市 威廉、哈利尷尬避答舅舅新書
英國威廉王子與哈利王子近日在倫敦出席公開活動時，分別被記者問及舅舅、黛安娜王妃弟弟史賓塞（Charles Spencer）最新回憶錄「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），但兩人均未回應。史賓塞此前表示，已在回憶錄出版前，同時告知威廉與哈利相關計畫，並透露哈利對書籍內容「完全沒有問題」。
People報導，42歲的哈利9月21日出席在倫敦皇家蘭卡斯特酒店舉行的「WellChild Awards」頒獎典禮時，遭記者問道：「你過去幾天有跟舅舅談過嗎？」哈利當時未作回應，直接走進酒店。
隔天9月22日，44歲的威廉在倫敦阿克頓社區電影院（ActOne Cinema）參與英國電影產業相關活動時，也被問及對舅舅新書的看法。社群媒體流傳的影片中，一名場外記者問：「那麼，你對舅舅的書有什麼感受？」威廉未回應提問，繼續走進場內。
史賓塞的回憶錄於9月22日正式上市，距離黛安娜1997年8月在巴黎遭遇車禍、36歲離世，已近30年。62歲的史賓塞此前透露，他在出版前，同時向威廉、哈利告知出書計畫。他表示，哈利唯一的疑慮，是書中是否有任何關於自己的「尷尬內容」。
英語版新書已經在英國、美國、加拿大和澳洲等國上市，德國、巴西和西班牙等地也可購得翻譯版。儘管媒體大幅報導，該書截至今天為止僅在英國亞馬遜（Amazon）網路書店非小說類暢銷書榜居第12名。
兩人在倫敦出席公開活動時，面對記者追問舅舅史賓塞新書相關看法都沒有作答，哈利直接進入酒店，威廉則繼續走進活動場內。 有。史賓塞表示，他在回憶錄出版前已同時告知威廉與哈利出書計畫，並稱哈利對書籍內容沒有問題，只有關心是否有讓自己尷尬的部分。 儘管媒體大幅報導，該書在英國亞馬遜非小說類暢銷榜截至目前僅排第12名，顯示關注度高，但實際銷售表現並未特別突出。
精華 FAQ
兩人在倫敦出席公開活動時，面對記者追問舅舅史賓塞新書相關看法都沒有作答，哈利直接進入酒店，威廉則繼續走進活動場內。
有。史賓塞表示，他在回憶錄出版前已同時告知威廉與哈利出書計畫，並稱哈利對書籍內容沒有問題，只有關心是否有讓自己尷尬的部分。
儘管媒體大幅報導，該書在英國亞馬遜非小說類暢銷榜截至目前僅排第12名，顯示關注度高，但實際銷售表現並未特別突出。
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