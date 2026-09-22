英國已故黛安娜王妃。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 史賓塞回憶錄揭露黛妃曾開車赴懸崖思考輕生。

史賓塞回憶錄揭露黛妃曾開車赴懸崖思考輕生。 重點二： 黛妃稱因愛兩個兒子威廉與哈利而放棄自殺念頭。

黛妃稱因愛兩個兒子威廉與哈利而放棄自殺念頭。 重點三：節目諷刺王室與AI，重演黛妃引發觀眾爭議。

英國已故黛安娜王妃 的親弟弟史賓塞(Earl Spencer)的回憶錄將於9月22日出版，但已在王室內部引發巨大波瀾。書中最沉重的內容之一，當屬黛安娜不只一次開車前往比奇角(Beachy Head)，史賓塞稱，黛安娜曾考慮在那裡結束自己的生命，但最終阻止她的念頭是：她無法接受威廉與哈利王子 失去母親。

每日郵報連日刊載史賓塞的的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」(Swan Song: Diana, My Sister)節錄。他寫道：「這是一個悲傷的事實，在黛安娜人生後期，曾不止一次獨自開車前往比奇角(英國最高的海岸懸崖)，思考著要結束這一切，」史賓塞說：「是她對兒子的愛，阻止了她走出最後那一步。」

儘管黛安娜生前從未公開提及開車前往懸崖一事，但她確實透露過自殘。她在給王室作家的錄音中曾說：「我變得非常、非常瘦。大家開始議論：『妳的骨頭都露出來了。』到了10月，我的狀態非常糟糕。」

黛安娜在錄音中說：「我當時太沮喪了，甚至試圖割腕。當時雨下個不停。我提早回到(倫敦)尋求治療，不是因為我討厭巴爾莫勒爾，而是因為我的狀況實在太差了。」

史賓塞在書中指出，姊姊在婚姻中感到「孤立無援且被困住」，並「認為她的丈夫有時對她冷落，有時又對她諸多挑剔」。據史賓塞所言，黛安娜覺得比她大近13歲的查理王儲，「似乎總是希望她在性格和心態上能更接近35 歲」。

雖然史賓塞在回憶錄中對查理三世批評不斷，但他也坦言，黛安娜的婚姻對雙方都非常艱難。他寫道，「全世界都要求一套童話般完美的敘事。我對他們兩人都感到無比的同情，那一定令人難以忍受。」

另外，英國版「周六夜現場」(Saturday Night Live UK)19日播出的第2季第2集開場短劇，將英國王室、人工智慧爭議及紅髮艾德(Ed Sheeran)的巡演風波結合，讓演員傑克謝普(Jack Shep)飾演的黛安娜王妃再次登場。

「周六夜現場」的短劇開場，拉里迪恩(Larry Dean)飾演的查理在白金漢宮召集AI企業高層，討論「人工智慧的風險」。其中一名主管介紹，AI助理「會做你要求它做的任何事」，查理卻回應：「那又怎樣？我遇過的每一個人類不也都會這樣做嗎？」引起現場觀眾笑聲。

科技主管接著宣布，國王的新AI助理名為「D.I.A.N.A.」，全名是「深度智慧自主神經動力仿生機器人」(Deeply Intelligent Autonomous Neurokinetic Android)。

身穿黛安娜標誌性「復仇小黑裙」造型的AI機器人登場後，向查理問道：「你好，查理。你需要五步驟的商業計畫嗎？或者，我可以幫你找最近的加油站？」

當科技主管問國王是否覺得AI像某個熟悉的人時，查理卻沒有認出已故前妻，只說：「等一下！她就是90年代的那個女人！」被問到是否記得黛安娜時，查理國王說：「嗯，就像我據稱說過的，她很快就會被遺忘。」

這段台詞影射史賓塞即將出版的書籍內容。史賓塞聲稱，當年還是王儲的查理在黛安娜去世後曾說，她「很快就會被遺忘」。相關台詞引發現場觀眾笑聲，也伴隨部分噓聲。

已故英國黛安娜王妃1994年穿上復仇黑裙。（美聯社）