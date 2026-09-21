這次不找威廉討論？哈利王子籌拍「黛妃紀錄片」

哈利王子9月21日出席WellChild Awards頒獎典禮。(路透)

英國哈利王子 據報正考慮製作一部關於已故母親黛安娜王妃 的紀錄片。People報導，現年42歲的哈利正構思多項計畫，希望在母親逝世30周年之際，以最有意義的方式紀念她及延續其精神，其中包括拍攝黛安娜紀錄片的可能性。不過，計畫尚未正式敲定。

報導指出，2027年8月31日是黛安娜逝世30周年，哈利目前已接觸母親生前的家人及朋友，了解他們的回憶與故事。

黛安娜1997年8月31日在法國巴黎車禍身亡，終年36歲。當時哈利只有12歲，威廉王子15歲。兩兄弟過去曾共同紀念母親，2017年黛安娜逝世20周年，他們在紀錄片《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》中談及與黛安娜相處的回憶，以及年幼時失去母親對他們造成的影響。

不過，近10年來，哈利與威廉的關係日益緊張，兩人的分歧至今仍未解決。若哈利在明年推出新版黛安娜紀錄片，沒有了威廉參與，拍攝角度勢必與2017年不同。

哈利的舅舅、黛安娜的弟弟史賓塞近期也出版回憶錄「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），重新回顧姊姊的一生、兩人的關係，以及她去世後留下的影響。

哈利多年來也曾談到如何延續母親的記憶。他在2023年出版的回憶錄《Spare》中，詳細寫下黛安娜去世及葬禮帶給他的衝擊，包括他與威廉一同走在母親棺木後方的經歷。