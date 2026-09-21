這次不找威廉討論？哈利王子籌拍「黛妃紀錄片」
英國哈利王子據報正考慮製作一部關於已故母親黛安娜王妃的紀錄片。People報導，現年42歲的哈利正構思多項計畫，希望在母親逝世30周年之際，以最有意義的方式紀念她及延續其精神，其中包括拍攝黛安娜紀錄片的可能性。不過，計畫尚未正式敲定。
報導指出，2027年8月31日是黛安娜逝世30周年，哈利目前已接觸母親生前的家人及朋友，了解他們的回憶與故事。
黛安娜1997年8月31日在法國巴黎車禍身亡，終年36歲。當時哈利只有12歲，威廉王子15歲。兩兄弟過去曾共同紀念母親，2017年黛安娜逝世20周年，他們在紀錄片《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》中談及與黛安娜相處的回憶，以及年幼時失去母親對他們造成的影響。
不過，近10年來，哈利與威廉的關係日益緊張，兩人的分歧至今仍未解決。若哈利在明年推出新版黛安娜紀錄片，沒有了威廉參與，拍攝角度勢必與2017年不同。
哈利的舅舅、黛安娜的弟弟史賓塞近期也出版回憶錄「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），重新回顧姊姊的一生、兩人的關係，以及她去世後留下的影響。
哈利多年來也曾談到如何延續母親的記憶。他在2023年出版的回憶錄《Spare》中，詳細寫下黛安娜去世及葬禮帶給他的衝擊，包括他與威廉一同走在母親棺木後方的經歷。
報導指出，哈利正構思多項紀念計畫，其中一項是製作黛安娜王妃紀錄片，希望在2027年8月31日、也就是她逝世30周年時，以最有意義的方式延續她的精神。 目前計畫尚未正式敲定，但哈利已開始接觸黛安娜生前的家人與朋友，蒐集他們的回憶與故事，作為日後可能拍攝紀錄片的重要素材。 2017年時，哈利與威廉曾共同參與《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》，分享與母親的回憶；但近10年兄弟關係緊張，若新版成行，威廉不參與，視角勢必不同。
精華 FAQ
報導指出，哈利正構思多項紀念計畫，其中一項是製作黛安娜王妃紀錄片，希望在2027年8月31日、也就是她逝世30周年時，以最有意義的方式延續她的精神。
目前計畫尚未正式敲定，但哈利已開始接觸黛安娜生前的家人與朋友，蒐集他們的回憶與故事，作為日後可能拍攝紀錄片的重要素材。
2017年時，哈利與威廉曾共同參與《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》，分享與母親的回憶；但近10年兄弟關係緊張，若新版成行，威廉不參與，視角勢必不同。
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