黛妃1997年巴黎死亡車禍之謎 親弟：我不相信陰謀論

Netflix影集「王冠」，由杜明尼克·韋斯特（Dominic West，左）飾演查理王儲，伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）飾演黛安娜王妃。(美聯社)

英國已故黛安娜王妃 的弟弟史賓塞（Charles Spencer），談及姊姊1997年在巴黎車禍身亡的各種陰謀論，明確表示自己從未相信相關說法，認為黛安娜當晚會經過那條隧道並非事先安排，最終發生車禍純屬巧合。他同時回應新回憶錄對英王查理三世 的描述，強調自己不是出於惡意揭露往事，而是認為有必要讓外界知道相關事實。

Page Six報導，36歲黛安娜1997年車禍去世，外界出現各種猜測，包括英國王室或英國情報機構策畫殺害她，以及她偽造死亡等說法。史賓塞對此表示：「如果有人要策畫謀殺像她那樣身分非常重要的人，我不認為事情會以那種方式發生。」

他接著說：「首先，沒有人安排黛安娜當晚要經過那條隧道，最後悲劇性地演變成一場車禍，我認為純粹是巧合。」

史賓塞強調，如果自己有不同看法，就會直接說出來，但「我就是看不到這一點」。

史賓塞目前正為回憶錄「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）進行宣傳，新書預定9月22日出版。

書中部分內容於上周曝光，史賓塞描述前姊夫、現任英王查理三世在黛安娜去世時的反應，指稱對方當時聽起來「欣喜若狂」，並聲稱查理曾表示黛安娜「很快就會被遺忘」。英王查理則透過聲明否認相關說法。

史賓塞事後表示，自己並非出於惡意才公開這些內容。「我沒有怨恨，也沒有苦澀或任何類似的情緒。」他解釋，「這只是一個直接的事實，而我認為讓人們知道這一點很重要。」

他也提到，影集「王冠」（The Crown）曾描寫查理在得知黛安娜死訊後受到極大打擊，但他認為這種呈現並不符合事實。

談到自己目前與查理國王的關係，史賓塞表示，兩人「幾乎完全沒有任何往來」。

「我把他視為前姊夫，我相信任何家中曾經歷離婚的人都能理解，當雙方結婚時，原本與你關係親近的人，之後可能會變得不那麼親近。」他說。

史賓塞補充，自己偶爾會在家族婚禮等場合見到查理，但對方已不再是自己生活中的一部分，「他不屬於我的生活，我也不屬於他的生活」。