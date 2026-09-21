撰寫黛妃回憶錄 史賓塞：哈利王子對這本書「完全沒問題」

史賓塞撰寫新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。（路透）

已故英國黛安娜王妃 的弟弟史賓塞（Charles Spencer）透露撰寫關於姊姊的回憶錄時，刻意對家人保密，直到寫作後期才同時告訴威廉王子、哈利王子 ，以及2位姊姊莎拉與珍。他表示，哈利對這本書「完全沒有問題」，但兩位姊姊目前仍在消化書中內容。

People報導，62歲的史賓塞表示，撰寫新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）時，當時妻子以及出版界「那些必須知道的人」知情。新書記錄他與黛安娜的姊弟關係、黛安娜與當時仍是王子的查理婚姻破裂，以及她於1997年8月離世後的影響。

他透露，自己是在「完全相同的時間」告訴威廉、哈利及2位姊姊有關新書的計畫。「我可以說，哈利對此完全沒有問題。」他說。

史賓塞表示，哈利曾希望書中沒有任何令自己感到尷尬的內容，他則回答：「沒有。」他解釋，威廉與哈利雖然會出現在書中，但只是作為「擁有一位非凡母親的兩個小男孩」的例子，並強調不會侵犯他們的隱私。

談到書中對現任英王查理三世的描寫，史賓塞承認，這確實是威廉與哈利可能關心的問題。他說，自己原本可以寫入許多內容，但選擇不這麼做，「如果我想寫一本關於查理王儲，或他如今身為查理三世的醜聞書，內容真的會讓人瞠目結舌，但我並不是為了這個目的而寫書。」

至於兩位姊姊的反應，史賓塞坦言，她們可能因自己事前沒有告知而感到受傷。他說：「無論如何，我都會傷害你們，因為即使我告訴你們，我還是會按照自己想要的方式寫下去，這不會是一本共同創作。」

史賓塞表示，希望姊姊們在書籍引發反彈時，能夠表明自己事前並不知情，「所以，她們是完全無辜的當事人。這非常明確是我作為弟弟的觀點。」

「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」上月公布出版計畫。史賓塞表示，隨著黛安娜逝世30周年將近，他收到大量採訪邀請，因而決定撰寫這本回憶錄。他形容這是自己寫過「最私人的一本書」，並說：「在內心深處，這是弟弟獻給一位非凡姊姊的簡單致敬。」