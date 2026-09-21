黛妃弟：媒體待哈梅似當年黛妃 如同「毒瘤般影響」
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已故黛安娜王妃胞弟、第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於22日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯）」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。英國BBC在20日報導，斯賓塞伯爵說，哈利王子和夫人梅根被媒體對待的方式，與黛妃生前遭遇「相似」。
斯賓塞形容，媒體報導對哈利夫婦的生活造成「毒瘤般影響」，並說「大家應從黛安娜的例子記取教訓」。
斯賓塞在其居住的奧爾索普莊園（Althorp Estate）接受BBC記者兼政治編輯勞拉．昆斯伯格（Laura Kuenssberg）訪問。昆斯伯格問他，黛安娜是否會對哈利夫婦面臨的輿論審視「感同身受」。他說：「如果你看一下小報針對黛安娜和哈利夫婦的相關文章，內容可能真的非常、非常令人不快。我認為，人們應從黛安娜的例子記取教訓。」
斯賓塞說：「我不是來為哈利夫婦說話的，但對於每天都遭受這種摧殘的人而言，這肯定會對他們的生活產生毒瘤般影響。」
他還表示，黛妃「被這些批評打擊得情緒低落」，並稱外甥哈利王子夫婦受到的待遇「與當年狀況類似」，實在令人「遺憾」。
斯賓塞也提到，他覺得媒體認為他「站在哈利這邊」，但他表示：「我是站在我已故姊姊的兩個兒子這邊，無論是哪一個，如果他們需要任何協助，我都會支持他們。」
此外，斯賓塞在新書中回憶1997年黛安娜葬禮當天，自己與時任王儲查理、菲立普親王，以及威廉王子、哈利王子走在靈柩後方的經過。他形容那段穿越倫敦街頭的送葬路程是人生中「最令人痛苦的經歷」，並透露查理當時曾試圖主導五人隊形，但遭菲立普親王當場否決。
不過，斯賓塞新回憶多次談及國王查理及王室而引發爭議。英國太陽報報導，斯賓塞過去曾說「絕不會靠姊姊的死亡牟利」，如今卻可能從這本回憶錄獲得數百萬英鎊收入，遭王室評論人士質疑言行不一。
他認為小報對哈利夫婦的追逐與黛妃生前遭遇十分相似，長期且負面的報導會對當事人的生活造成嚴重傷害，甚至是「毒瘤般影響」。 因為他看到黛妃當年被媒體批評與消耗後，情緒受到打擊，也擔心哈利與梅根承受類似壓力，因此呼籲社會不要重蹈覆轍。 因為他過去曾表示不會靠姊姊死亡牟利，如今卻推出回憶錄並可能獲得數百萬英鎊收入，外界因此質疑他言行不一。
精華 FAQ
他認為小報對哈利夫婦的追逐與黛妃生前遭遇十分相似，長期且負面的報導會對當事人的生活造成嚴重傷害，甚至是「毒瘤般影響」。
因為他看到黛妃當年被媒體批評與消耗後，情緒受到打擊，也擔心哈利與梅根承受類似壓力，因此呼籲社會不要重蹈覆轍。
因為他過去曾表示不會靠姊姊死亡牟利，如今卻推出回憶錄並可能獲得數百萬英鎊收入，外界因此質疑他言行不一。
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