我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

黛妃弟：媒體待哈梅似當年黛妃 如同「毒瘤般影響」

編譯中心／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與...
圖為英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：斯賓塞指媒體對哈利夫婦的追逐，與黛妃當年遭遇相似。
  • 重點二：他形容這種長期報導會對當事人生活造成「毒瘤般」影響。
  • 重點三：新書回顧黛妃葬禮細節，卻也因疑似靠王室牟利引發爭議。

已故黛安娜王妃胞弟、第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於22日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯）」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。英國BBC在20日報導，斯賓塞伯爵說，哈利王子和夫人梅根被媒體對待的方式，與黛妃生前遭遇「相似」。

斯賓塞形容，媒體報導對哈利夫婦的生活造成「毒瘤般影響」，並說「大家應從黛安娜的例子記取教訓」。

斯賓塞在其居住的奧爾索普莊園（Althorp Estate）接受BBC記者兼政治編輯勞拉．昆斯伯格（Laura Kuenssberg）訪問。昆斯伯格問他，黛安娜是否會對哈利夫婦面臨的輿論審視「感同身受」。他說：「如果你看一下小報針對黛安娜和哈利夫婦的相關文章，內容可能真的非常、非常令人不快。我認為，人們應從黛安娜的例子記取教訓。」

斯賓塞說：「我不是來為哈利夫婦說話的，但對於每天都遭受這種摧殘的人而言，這肯定會對他們的生活產生毒瘤般影響。」

他還表示，黛妃「被這些批評打擊得情緒低落」，並稱外甥哈利王子夫婦受到的待遇「與當年狀況類似」，實在令人「遺憾」。

斯賓塞也提到，他覺得媒體認為他「站在哈利這邊」，但他表示：「我是站在我已故姊姊的兩個兒子這邊，無論是哪一個，如果他們需要任何協助，我都會支持他們。」

此外，斯賓塞在新書中回憶1997年黛安娜葬禮當天，自己與時任王儲查理、菲立普親王，以及威廉王子、哈利王子走在靈柩後方的經過。他形容那段穿越倫敦街頭的送葬路程是人生中「最令人痛苦的經歷」，並透露查理當時曾試圖主導五人隊形，但遭菲立普親王當場否決。

不過，斯賓塞新回憶多次談及國王查理及王室而引發爭議。英國太陽報報導，斯賓塞過去曾說「絕不會靠姊姊的死亡牟利」，如今卻可能從這本回憶錄獲得數百萬英鎊收入，遭王室評論人士質疑言行不一。

精華 FAQ

  • 他認為小報對哈利夫婦的追逐與黛妃生前遭遇十分相似，長期且負面的報導會對當事人的生活造成嚴重傷害，甚至是「毒瘤般影響」。

  • 因為他看到黛妃當年被媒體批評與消耗後，情緒受到打擊，也擔心哈利與梅根承受類似壓力，因此呼籲社會不要重蹈覆轍。

  • 因為他過去曾表示不會靠姊姊死亡牟利，如今卻推出回憶錄並可能獲得數百萬英鎊收入，外界因此質疑他言行不一。

黛妃 黛安娜王妃 梅根

上一則

卡尼在法國屬地會馬克宏：2獨立大國加強合作 對抗全球新威脅

下一則

俄選舉日最後一天 烏1600架無人機轟莫斯科、首射新飛彈

延伸閱讀

黛妃親弟曝查理王儲冷血一面 當年脫口「很快會忘記黛安娜」

黛妃親弟曝查理王儲冷血一面 當年脫口「很快會忘記黛安娜」
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
曾說「不靠黛妃之死賺錢」親弟新書傳可進帳千萬美元 遭轟「偽君子」

曾說「不靠黛妃之死賺錢」親弟新書傳可進帳千萬美元 遭轟「偽君子」
憶查理輕浮稱「很快就會忘記她」黛妃親弟：我氣到掛電話

憶查理輕浮稱「很快就會忘記她」黛妃親弟：我氣到掛電話

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了