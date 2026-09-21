黛妃弟：媒體待哈梅似當年黛妃 如同「毒瘤般影響」

圖為英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 斯賓塞指媒體對哈利夫婦的追逐，與黛妃當年遭遇相似。

斯賓塞指媒體對哈利夫婦的追逐，與黛妃當年遭遇相似。 重點二： 他形容這種長期報導會對當事人生活造成「毒瘤般」影響。

他形容這種長期報導會對當事人生活造成「毒瘤般」影響。 重點三：新書回顧黛妃葬禮細節，卻也因疑似靠王室牟利引發爭議。

已故黛安娜王妃 胞弟、第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於22日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯）」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。英國BBC在20日報導，斯賓塞伯爵說，哈利王子和夫人梅根 被媒體對待的方式，與黛妃 生前遭遇「相似」。

斯賓塞形容，媒體報導對哈利夫婦的生活造成「毒瘤般影響」，並說「大家應從黛安娜的例子記取教訓」。

斯賓塞在其居住的奧爾索普莊園（Althorp Estate）接受BBC記者兼政治編輯勞拉．昆斯伯格（Laura Kuenssberg）訪問。昆斯伯格問他，黛安娜是否會對哈利夫婦面臨的輿論審視「感同身受」。他說：「如果你看一下小報針對黛安娜和哈利夫婦的相關文章，內容可能真的非常、非常令人不快。我認為，人們應從黛安娜的例子記取教訓。」

斯賓塞說：「我不是來為哈利夫婦說話的，但對於每天都遭受這種摧殘的人而言，這肯定會對他們的生活產生毒瘤般影響。」

他還表示，黛妃「被這些批評打擊得情緒低落」，並稱外甥哈利王子夫婦受到的待遇「與當年狀況類似」，實在令人「遺憾」。

斯賓塞也提到，他覺得媒體認為他「站在哈利這邊」，但他表示：「我是站在我已故姊姊的兩個兒子這邊，無論是哪一個，如果他們需要任何協助，我都會支持他們。」

此外，斯賓塞在新書中回憶1997年黛安娜葬禮當天，自己與時任王儲查理、菲立普親王，以及威廉王子、哈利王子走在靈柩後方的經過。他形容那段穿越倫敦街頭的送葬路程是人生中「最令人痛苦的經歷」，並透露查理當時曾試圖主導五人隊形，但遭菲立普親王當場否決。

不過，斯賓塞新回憶多次談及國王查理及王室而引發爭議。英國太陽報報導，斯賓塞過去曾說「絕不會靠姊姊的死亡牟利」，如今卻可能從這本回憶錄獲得數百萬英鎊收入，遭王室評論人士質疑言行不一。