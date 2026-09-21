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新書最震撼爆料：黛妃曾「考慮結束生命」但為了2個兒子堅持下來

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新書最震撼爆料：黛妃曾「考慮結束生命」但為了2個兒子堅持下來

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英國已故黛安娜王妃。（美聯社）
英國已故黛安娜王妃。（美聯社）

英國已故黛安娜王妃的親弟弟史賓塞（Earl Spencer）的回憶錄將於9月22日出版，但已在王室內部引發巨大波瀾。書中最沉重的內容之一，當屬黛安娜不只一次開車前往比奇角（Beachy Head），史賓塞稱，黛安娜曾考慮在那裡結束自己的生命，但最終阻止她的念頭是：她無法接受威廉與哈利王子失去母親。

每日郵報連日刊載史賓塞的的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）節錄。他寫道：「這是一個悲傷的事實，在黛安娜人生後期，曾不止一次獨自開車前往比奇角（英國最高的海岸懸崖），思考著要結束這一切，」史賓塞說：「是她對兒子的愛，阻止了她走出最後那一步。」

儘管黛安娜生前從未公開提及開車前往懸崖一事，但她確實透露過自殘。她在給王室作家的錄音中曾說：「我變得非常、非常瘦。大家開始議論：『你的骨頭都露出來了。』到了10月，我的狀態非常糟糕。」

黛安娜在錄音中說：「我當時太沮喪了，甚至試圖割腕。當時雨下個不停。我提早回到（倫敦）尋求治療，不是因為我討厭巴爾莫勒爾，而是因為我的狀況實在太差了。」

史賓塞在書中指出，姊姊在婚姻中感到「孤立無援且被困住」，並「認為她的丈夫有時對她冷落，有時又對她諸多挑剔」。據史賓塞所言，黛安娜覺得比她大近13歲的查理王儲，「似乎總是希望她在性格和心態上能更接近35 歲」。

雖然史賓塞在回憶錄中對查理三世批評不斷，但他也坦言，黛安娜的婚姻對雙方都非常艱難。他寫道，「全世界都要求一套童話般完美的敘事。我對他們兩人都感到無比的同情，那一定令人難以忍受。」

精華 FAQ

  • 書中指出，黛安娜生前曾不只一次開車前往比奇角，並考慮在那裡結束生命；但她想到威廉與哈利可能失去母親，最後打消念頭。

  • 史賓塞表示，真正拉住黛安娜的是她對兩個兒子的愛。她無法接受威廉與哈利在年幼時失去母親，因此選擇繼續活下去。

  • 書中寫到她在婚姻中感到孤立無援、被困住，也曾透露自己非常沮喪，甚至試圖割腕，顯示她當時身心都承受巨大壓力。

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