憶查理輕浮稱「很快就會忘記她」黛妃親弟：我氣到掛電話

史賓塞（右）接受BBC記者昆斯伯格訪問。(路透)

英國已故王妃黛安娜的胞弟史賓塞（Charles Spencer）過去一周因新書「天鵝之歌：我的姊姊黛安娜」（Swan Song: Diana, My Sister）節錄曝光而成為全球焦點。史賓塞接受英國廣播公司（BBC）記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）專訪，堅稱查理說過「很快會忘記黛安娜」。

憶黛安娜死訊 從小碰撞到惡化

1997年8月31日凌晨，黛安娜在巴黎發生車禍，與男友法耶茲（Dodi Fayed）及車輛駕駛一同罹難。當時身在南非 的史賓塞表示，自己半夜接到妹妹珍費洛斯（Jane Fellowes）的電話，起初只被告知黛安娜發生車禍，但「情況不太嚴重」。

然而，他隨後不斷接到妹妹打來的電話，消息逐漸惡化。「一開始只是小碰撞，接著變成腿部骨折，可能還有頭部受傷，最後變成死亡。」他回憶道，妹妹最終告訴他：「黛安娜恐怕已經過世了。」

指查理語氣輕浮 但認了只是推測

史賓塞說，黛安娜去世後，他在南非開普敦的家中接到當時仍是王儲的查理電話。史賓塞形容，查理的語氣帶有某種「輕浮感」，與他當天從其他關心黛安娜的人口中聽到的震驚與悲痛反應形成強烈落差。他在書中甚至將查理的語氣比喻為「中了樂透的人」。

他推測，查理可能認為黛安娜的死亡，讓自己終於能與深愛的女人卡蜜拉結婚。不過，當昆斯伯格追問他是否能確定查理當時就是這樣想時，他表示：「我不能確定。我只是從他的語氣推測，這是一種可能性。」

「要不然我怎麼會氣到掛電話」

談到黛安娜的葬禮安排時，史賓塞表示，宮廷官員曾告訴他，威廉和哈利已決定跟在母親的靈柩後方步行。他認為這並非黛安娜希望看到的安排，因此表達反對。

他說，之後查理打電話詢問原因，批評史賓塞家族的責任感不足，接著說出：「我們很快就會忘記她。」

「我真的非常震驚。沉默了一陣後，我說：『我不敢相信你竟然說出這種話。』然後我掛掉了電話。」史賓塞說。

面對白金漢宮稱「痛失手足之痛可能會蒙蔽理智、影響判斷」，史賓塞強調：「我現在就可以告訴你，那正是查理的原話。」他表示，自己一生中只有兩次與查理直接通話，因此當時格外專注於對方說的每一句話。

當被問到外界應該相信他，還是相信國王時，史賓塞回答：「我說的是實話……否則，當天還有什麼理由會讓我掛掉國王的電話？」

他也表示，威廉和哈利如今聽到這些說法，應該不會感到意外。

「我還有很多查理的事沒寫出來」

現年62歲的史賓塞表示，撰寫這本回憶錄是自己的責任，因為他是「歷史的見證者」，而且正步入人生最後階段，開始意識到生命有限。

他說，自己知道許多與查理有關的事情，但有些內容並未寫入書中，因為他認為那些事情與主題無關。當昆斯伯格問及這番話是否可能構成威脅時，他否認這項說法，強調那只是事實。

對於書中提到黛安娜曾告訴他，查理愛上自己的侍從一事，史賓塞表示，這段對話的背景是黛安娜向他說明婚姻已經結束。他認為，這本書是自己獻給姊姊的愛與紀念，而她值得獲得誠實的描述。

專訪最後，史賓塞談到對姊姊黛安娜的思念時情緒激動。他說，自己「每天都想念她」，而失去手足的傷痛永遠無法真正走出來。