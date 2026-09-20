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英版「周六夜現場」惡搞王室：查理有了AI機器人 名叫黛安娜

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已故英國黛安娜王妃1994年穿上復仇黑裙。（美聯社）
已故英國黛安娜王妃1994年穿上復仇黑裙。（美聯社）

英國版「周六夜現場」（Saturday Night Live UK）19日播出的第2季第2集開場短劇，將英國王室、人工智慧爭議及紅髮艾德（Ed Sheeran）的巡演風波結合，讓演員傑克謝普（Jack Shep）飾演的黛安娜王妃再次登場，這次則化身具有自主意識、反抗查理的AI聊天機器人，進而引發機器人與人類之間的戰爭。

黛安娜的弟弟史賓塞（Charles Spencer）過去這周因新書「天鵝之歌：我的姊姊黛安娜」（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯）在「每日郵報」連載而成為全球焦點。

「周六夜現場」的短劇開場，拉里迪恩（Larry Dean）飾演的查理在白金漢宮召集AI企業高層，討論「人工智慧的風險」。

面對由演員塞萊斯特德林（Celeste Dring）及弗雷迪梅瑞迪斯（Freddie Meredith）飾演的科技公司主管，查理說：「你們一定就是科技億萬富翁。長話短說，我討厭跟比我有錢的人說話。」

其中一名主管介紹，AI助理「會做你要求它做的任何事」，查理卻回應：「那又怎樣？我遇過的每一個人類不也都會這樣做嗎？」引起現場觀眾笑聲。

▲ 影片來源：Youtube平台＠Saturday Night Live UK

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

科技主管接著宣布，國王的新AI助理名為「D.I.A.N.A.」，全名是「深度智慧自主神經動力仿生機器人」（Deeply Intelligent Autonomous Neurokinetic Android）。

身穿黛安娜標誌性「復仇小黑裙」造型的AI機器人登場後，向查理問道：「你好，查理。你需要五步驟的商業計畫嗎？或者，我可以幫你找最近的加油站？」

當科技主管問國王是否覺得AI像某個熟悉的人時，查理卻沒有認出已故前妻，只說：「等一下！她就是90年代的那個女人！」

被問到是否記得黛安娜時，查理國王說：「嗯，就像我據稱說過的，她很快就會被遺忘。」

這段台詞影射史賓塞即將出版的書籍內容。史賓塞聲稱，當年還是王儲的查理在黛安娜去世後曾說，她「很快就會被遺忘」。相關台詞引發現場觀眾笑聲，也伴隨部分噓聲。

短劇也嘲諷紅髮艾德對政治議題採取中立態度的回應。由安娜貝爾馬洛（Annabel Marlow）飾演的紅髮艾德，在劇中拒絕「選邊站」，影射麥克莫爾（Macklemore）因支持巴勒斯坦人民而被移出巡演，以及其他嘉賓退出巡演等爭議。

精華 FAQ

  • 這段短劇把英國王室、人工智慧爭議，以及紅髮艾德的巡演風波結合在一起，透過誇張角色與台詞，製造諷刺效果並引發現場笑聲。

  • 黛安娜由演員飾演成具有自主意識的AI聊天機器人，名為D.I.A.N.A.，她穿著標誌性造型現身後，與查理互動，最後還引發人類與機器人戰爭的想像。

  • 這句台詞是在影射黛安娜的弟弟史賓塞新書內容，他曾聲稱查理在黛安娜去世後說過她很快會被遺忘；短劇借此諷刺相關爭議，現場也出現笑聲與噓聲。

黛安娜王妃 人工智慧

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