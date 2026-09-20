黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

已故黛安娜王妃 胞弟、第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於9月22日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯）」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。英國BBC在20日報導，斯賓塞伯爵說，哈利王子和夫人梅根 被媒體對待的方式，與黛妃 生前遭遇「相似」。

斯賓塞伯爵形容，媒體到導對哈利夫婦的生活造成「毒瘤般影響」，並說「大家應從黛安娜的例子記取教訓」。

斯賓塞伯爵在其居住的奧爾索普莊園（Althorp Estate）接受BBC記者兼政治編輯勞拉．昆斯伯格（Laura Kuenssberg）訪問。昆斯伯格問他，黛安娜是否會對哈利夫婦面臨的輿論審視「感同身受」。他說：「如果你看一下小報針對黛安娜和哈利夫婦的相關文章，內容可能真的非常、非常令人不快。我認為，人們應從黛安娜的例子記取教訓。」

斯賓塞伯爵說：「我不是來為哈利夫婦說話的，但對於每天都遭受這種摧殘的人而言，這肯定會對他們的生活產生毒瘤般影響。」

他還表示，黛妃「被這些批評打擊得情緒低落」，並稱外甥哈利王子夫婦受到的待遇「與當年狀況類似」，實在令人「遺憾」。

斯賓塞伯爵也提到，他覺得媒體認為他「站在哈利這邊」，但他表示：「我是站在我已故姊姊的兩個兒子這邊，無論是哪一個，如果他們需要任何協助，我都會支持他們。」

黛妃生前一直受到媒體關注。1997年8月31日，當年36歲的黛妃座車在狗仔飛車追逐下失控發生車禍，導致她喪命。斯賓塞伯爵在葬禮發表悼詞，指責媒體「一直企圖將她拉下馬」，並表示媒體一直敵視她「發自內心的善良」。