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黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

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英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

英國已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）在新書中回憶姊姊過往，談到不少對於英王查理的不利說法；與此同時，英國王后卡蜜拉19日在德比郡查茲沃斯莊園出席「王后讀書室」閱讀節時，談及自己對閱讀的熱愛，稱書籍具有「提升人生的力量」。

衛報報導，卡蜜拉在活動上表示：「我創立讀書室，只是因為和在座各位一樣，我熱愛書籍以及它們讓人生更美好的力量，我也希望與其他人分享這份熱愛。」

她表示，自己在疫情期間創立Instagram讀書俱樂部時，原本不知道是否會有人感興趣，但6年後，讀書室已成為來自180多個國家的全球社群，會員互相推薦書籍、進行研究，並捐贈數千本書給婦女庇護所及無家可歸者收容所。

卡蜜拉在活動中也公布4本秋季推薦書，包括麗塔查克拉巴蒂（Reeta Chakrabarti）的「Finding Belle」、奧斯卡王爾德（Oscar Wilde）的「道林・格雷的畫像」（The Picture of Dorian Gray）、安派契特（Ann Patchett）的「Whistler」，以及西蒙塞巴格蒙蒂菲奧里（Simon Sebag Montefiore）的「Sashenka」。

這場閱讀節活動也正值史賓塞新書引發王室風波之際。史賓塞在回憶錄中談及黛安娜及其逝世後的往事，並對查理提出多項說法。白金漢宮罕見回應稱，兄弟姊妹喪親之痛可能「使理智蒙蔽」，並影響判斷及記憶。

精華 FAQ

  • 因為他在回憶錄中談到黛安娜與其逝世後往事，並提出多項對查理不利的說法，外界視為再度掀起王室爭議，白金漢宮也罕見出面回應。

  • 卡蜜拉表示，她創立讀書室是出於對書籍的熱愛，認為書籍具有讓人生更美好的力量，並希望把這份閱讀熱情分享給更多人。

  • 她說讀書俱樂部從疫情期間的Instagram活動，6年後已成為來自180多個國家的全球社群，會員交流推薦書籍，也捐贈數千本書給弱勢機構。

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