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曾說「不靠黛妃之死賺錢」親弟新書傳可進帳千萬美元 遭轟「偽君子」

曾說「不靠黛妃之死賺錢」親弟新書傳可進帳千萬美元 遭轟「偽君子」

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已故英國黛安娜王妃的弟弟史賓塞。（路透）
已故英國黛安娜王妃的弟弟史賓塞。（路透）

已故英國黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）新回憶錄即將出版，因書中多次談及國王查理及王室而引發爭議。英國太陽報報導，史賓塞過去曾說「絕不會靠姊姊的死亡牟利」，如今卻可能從這本回憶錄獲得數百萬英鎊收入，遭王室評論人士質疑言行不一。

史賓塞在1998年接受訪問時曾表示：「你能想像有人從兄弟姊妹的死亡中獲利嗎？這實在太卑劣，令人難以想像……我永遠不會從黛安娜的死亡中獲利。」

不過，據出版業消息人士透露，史賓塞新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）目前取得約75萬至100萬英鎊預付金（約100萬-134萬美元)；若在美國市場大受歡迎，總收入可能達500萬至1000萬英鎊(約670萬至1340萬美元)。

史賓塞新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。（路透）
史賓塞新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。（路透）

消息人士表示，這本回憶錄由企鵝出版集團旗下出版社負責，預付金約在75萬至100萬英鎊。消息人士認為，書中內容目前在英國引發的負面反應可能影響銷售，但海外市場仍可能有不錯表現。

除了新書內容，史賓塞過去也曾因與黛安娜相關的展覽而遭質疑。1998年，他在家族位於北安普敦郡的艾爾索普莊園舉辦「Before Diana: A Celebration」展覽，展出包括黛安娜1981年婚禮時穿過的伊曼紐爾婚紗等物品，展覽持續至2013年。

太陽報報導，當時門票總收入約合5023萬美元，史賓塞團隊當時表示部分收益用於慈善，但外界曾質疑實際捐作公益的金額。

王室專家克里斯多福威爾森批評，史賓塞透過新書再次從黛安娜的名聲獲得收入，並形容他是「偽君子」。前BBC王室事務記者珍妮邦德則表示，史賓塞筆下的查理與她所認識的查理並不相符，認為書中對國王的描述充滿敵意。

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精華 FAQ

  • 因為書名與內容都多次提到黛安娜及王室，尤其涉及國王查理，讓外界認為他是在重新消費家族話題，也因此引來「靠黛妃名氣獲利」的批評。

  • 史賓塞在1998年曾表示，無法想像有人會從兄弟姊妹的死亡中獲利，並強調自己永遠不會從黛安娜的死亡中賺錢，如今新書傳出高額收益，讓外界認為他言行不一。

  • 消息指出，出版社預付金約為75萬至100萬英鎊，若美國市場反應熱烈，總收入可能上看500萬至1000萬英鎊；但英國負評可能壓抑銷售，海外表現則仍被看好。

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