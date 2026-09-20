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黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

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黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

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1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王...
1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

英國黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）在即將出版新書「回憶1997年黛安娜葬禮當天，自己與時任王儲查理、菲立普親王，以及威廉王子、哈利王子走在靈柩後方的經過。他形容那段穿越倫敦街頭的送葬路程是人生中「最令人痛苦的經歷」，並透露查理當時曾試圖主導五人隊形，但遭菲立普親王當場否決。

英國每日郵報刊出的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）節錄，史賓塞回憶，黛安娜逝世後，他與查理、菲立普、威廉及哈利一同走在靈柩後方。史賓塞寫道，查理似乎事先仔細思考過五人的隊形，並表示：「我走在中間，威廉在我的右邊，哈利在我的左邊。」

不過，菲立普親王隨即以平靜但不容反駁的語氣否決這項安排。史賓塞回憶，菲立普說：「不，我們不會這樣走。」隨後指向史賓塞表示，黛安娜是他的姊姊，因此由他代表史賓賽家族，應走在中間，威廉與哈利分列兩側；菲立普和查理則站在最外側。

史賓塞寫道，查理當時看起來十分痛苦，但沒有再說話，接受父親的決定。

隨後，菲立普親王要求眾人一起向前行走，低頭並直視前方。史賓塞形容，接下來的路程是「我一生中最令人煎熬的經歷」，甚至比自己宣讀悼詞更加痛苦，多年來更反覆出現在他的噩夢中。

「走進那個悲傷的隧道是地獄般的經歷，尤其是我們無法直視人群中的每一個人，無法把這份悲痛具體投射到某一張張臉上。」史賓塞寫道。

英國已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞。（路透）
英國已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞。（路透）

這並非史賓塞首次在新書中談及黛安娜葬禮。此前曝光的節錄中，他回憶自己曾反對當時年僅15歲的威廉與12歲的哈利走在母親靈柩後方，並因此與查理通電話爆發激烈爭執。

威廉在BBC 2017年紀錄片「Diana, 7 Days」中表示，參加母親的葬禮是全家共同的決定；哈利則在2023年回憶錄「Spare」中寫道，當時曾有人提出讓他不要參加送葬隊伍，但他不願讓哥哥威廉獨自承受這段經歷。

精華 FAQ

  • 他形容那段穿越倫敦街頭的送葬路程是人生中最令人煎熬、最痛苦的經歷，甚至比宣讀悼詞更難受，並表示這些畫面多年來都反覆出現在夢中。

  • 史賓塞回憶，查理曾表示自己走在中間，威廉在右邊、哈利在左邊，似乎事先仔細考慮過隊形，希望由自己主導這次送葬步行的站位。

  • 菲立普認為黛安娜是史賓塞的姊姊，應由史賓塞代表娘家走在中間，威廉與哈利分列兩側，查理和菲立普則站在最外側，最後查理也接受了父親的決定。

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