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返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」

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返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」

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哈利王子17日抵達英國倫敦格林威治舊皇家海軍學院，出席首屆「不屈不撓精神獎」頒獎...
哈利王子17日抵達英國倫敦格林威治舊皇家海軍學院，出席首屆「不屈不撓精神獎」頒獎典禮時作出反應。(路透)

英國哈利王子帶著一家四口從美國搬回英國後，首次公開出席大型活動，他17日在倫敦出席首屆「不屈不撓精神獎」慈善晚宴暨頒獎典禮，談及近期生活時表示，過去兩周「跌宕起伏」，但兩個孩子已經開始上學，「我們很高興」，也期待明年舉行的不屈不撓運動會。

42歲的哈利被問及搬回英國後最難忘的時刻，他先開玩笑說：「到目前為止，我最難忘的時刻？哦，我不知道。我敢跟你分享嗎？」

隨後他表示：「過去兩周……真是跌宕起伏。不過，你知道，我們正在全力投入工作。孩子們都上學了。我們很高興。正如我所說，很高興回到英國的土地上。」哈利的妻子梅根當晚沒有同行。

哈利此次返英，被認為想改善與父親查理三世的關係。不過，一家四口抵達英國約一周後，白金漢宮發表聲明，將哈利與梅根定位為「平民」，而非執行王室職務的成員。

這對夫妻返英的生活也不算順利。他們的一對兒女亞契與莉莉貝原本就讀每年學費約3.5萬美元的私立預備學校，但開學僅兩天便因校園周邊交通繁忙、引發安全疑慮而轉學。

此外，梅根的個人手機號碼日前也被外流至學校家長WhatsApp群組，進一步引發安全疑慮。

另一方面，哈利與哥哥威廉王子的關係仍未見改善。Page Six引述王室消息人士說法，威廉已對弟弟「不再插手」。

精華 FAQ

  • 他在倫敦出席慈善晚宴時表示，過去2周「跌宕起伏」，但也強調孩子已經開始上學，全家很高興，自己很期待明年的不屈不撓運動會。

  • 他們的孩子原本就讀私校，卻因校園周邊交通繁忙與安全疑慮而在開學2天後轉學，之後梅根的手機號碼又外流到家長群組，進一步引發擔憂。

  • 報導指出，哈利返英被視為想修補與查理三世的關係，但白金漢宮已將他與梅根定位為「平民」，而威廉王子方面也傳出不再插手，顯示關係仍未明朗。

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