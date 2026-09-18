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黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

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已故英國黛安娜王妃。（路透）
已故英國黛安娜王妃。（路透）

英國已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）在新書中透露，姊姊1997年去世後，當時的女王伊莉莎白二世曾提出恢復黛安娜「殿下」的頭銜，但他拒絕這項安排，直言：「現在？我的意思是，黛安娜已經死了。」

史賓塞在新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）中回憶，當年他陪同姊姊棺木搭乘火車，前往史賓塞家族位於奧爾索普（Althorp）的莊園，黛安娜最後也安葬於此。途中，時任女王私人秘書的羅伯特費洛斯（Robert Fellowes）告訴他，剛接到女王來電。

費洛斯轉述女王的意思：「她希望把黛安娜的殿下頭銜還給她。」

黛安娜1996年與當時的查理王儲離婚後，被取消「王室殿下」（Her Royal Highness）頭銜，此後以「威爾斯王妃黛安娜」（Diana, Princess of Wales）名義生活。

史賓塞寫道，當時他看著費洛斯，努力消化這項提議的意義，心中不斷問自己：「黛安娜會希望怎麼做？」

他認為，黛安娜當年離婚時失去HRH頭銜，曾因此受到極大傷害，而這項安排在他眼中「顯得如此小氣又帶有報復意味」。他寫道，雖然黛安娜不再是未來國王的妻子，但「她永遠會是另一位國王的母親」。

經過片刻思考，史賓塞表示，自己「從骨子裡」知道姊姊會如何看待這項死後才獲得的頭銜。他對費洛斯說：「女王當然非常好心。但羅伯特，現在有什麼意義？我的意思是──黛安娜已經死了。」

不過，史賓塞如今也重新思考，當年的回答是否正確。他寫道，也許黛安娜會認為，讓「HRH」刻在墓碑上仍有某種意義；更重要的是，她的兒子或許會珍惜這項來自祖母、送給母親的心意。

但史賓塞表示，當時自己對姊姊格外保護，無論女王出於多大的善意，他都認為只是「安慰獎」。

他並寫道：「這個頭銜本來就不應該在她生前被取消」，如此一來，也就不需要在她去世後再提出恢復頭銜。

精華 FAQ

  • 史賓塞在新書中回憶，女王曾透過私人秘書轉達，希望把黛安娜在離婚後失去的「殿下」或HRH頭銜還給她，作為對她的身分與地位補償。

  • 他認為黛安娜已經去世，死後再恢復頭銜沒有實質意義，而且在情感上像是對姊姊的安慰獎；他也直覺覺得，姊姊不會特別在意這種事後安排。

  • 他事後開始思考，也許黛安娜會希望HRH刻在墓碑上，象徵性地留下尊榮；而她的兒子們，尤其可能會珍惜這份來自祖母、獻給母親的心意。

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