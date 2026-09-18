查理「愛上男僕」？黛妃親弟爆料：他婚禮前一天說不愛她

黛妃親弟弟史賓塞（Charles Spencer）在即將出版的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」，披露姊姊當年的王室生活。(路透)

英國已故王妃黛安娜（Princess Diana）的弟弟史賓塞（Charles Spencer）在即將出版的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）中，披露姊姊當年準備離婚時，曾告訴他「我的丈夫愛上了他的貼身男僕」。史賓塞表示，黛安娜並未說出該名侍從身分，對她而言，當時重要的是婚姻與夢想即將結束。

People引述英國「每日郵報」17日率先刊出書中節錄。史賓塞回憶，他與黛安娜當年在倫敦共進午餐，黛安娜低頭看著桌面說：「我要離婚了。」

史賓塞寫道，自己沉默了一會兒，雖然早知道姊姊的婚姻狀況不佳，卻沒想到已經嚴重到這種程度。他告訴黛安娜，自己當然會全力支持她，但擔心公眾反應，因為大眾已經相信兩人的婚姻是一場童話，「他們可能會責怪你毀了這個幻想」。

黛安娜隨後抬頭點頭，輕聲說：「但是我的丈夫愛上了他的貼身男僕。」史賓塞回憶自己當時倒吸一口氣，接著回答：「那樣的話，我想你真的沒有選擇了。」

史賓塞特別寫道，黛安娜沒有透露那名王室工作人員的身分，「這並不重要：她的婚姻，以及她的夢想，都已經走到了盡頭。」

白金漢宮拒絕就此事置評。就在前一天，王室才罕見針對史賓塞書中另一段涉及黛安娜與查理三世的內容發表聲明。

史賓塞聲稱查理在黛安娜去世後不久曾對他說「我們很快就會忘記她」，王室發言人表示，國王認為「手足之間的悲痛可能使人失去理智、影響判斷，也可能讓記憶受到情緒影響」。

史賓塞在書中強調，自己曾有三段婚姻，沒有資格虛偽地批判他人的婚姻紀錄，「我只是在記錄我姊姊當時的感受，並不是要評斷她是否正確。」他也表示，黛安娜曾告訴他，兩人的婚姻很早便出現嚴重問題，「我相信他們對彼此都感到絕望」。

史賓塞說，查理迎娶當時只有20歲的黛安娜，卻似乎一直希望她在性格及想法上更接近35歲。

史賓塞表示，查理曾批評黛安娜的體重，也試圖左右她的穿衣風格及興趣，這些話對一名努力維持婚姻的年輕妻子而言，都成了責備。

他還透露，自己曾在黛安娜婚禮當天早晨看到姊姊獨自安靜坐著。多年後他才知道，黛安娜曾向親密友人透露，查理在婚禮前一天告訴她，他很高興能娶她，但「其實並不愛她」。