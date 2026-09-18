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英王警告錯用AI恐釀災難 黃仁勳：產品不安全應先擱置

編譯羅方妤／綜合報導
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英國查理國王（左）17日在AI峰會上提出警示，主張AI應該控管。輝達執行長黄仁勳...
英國查理國王（左）17日在AI峰會上提出警示，主張AI應該控管。輝達執行長黄仁勳（右）則表示，產品不夠安全就不該上市。（美聯社）

英國國王查理三世17日警告輝達執行長黃仁勳等人工智慧(AI)業界領袖，AI一旦落入錯誤的人手中，恐帶來人類生存危機，造成災難性後果，呼籲各界建立足夠管控機制。

黃仁勳、OpenAI財務長莎拉．佛萊爾，Google DeepMind共同創辦人哈薩比斯等AI界重量級人物，17日在蘇格蘭出席查理三世主持的AI峰會。查理三世表示，希望AI業界領袖能夠保證，科技專家能控制他們的發明。

查理三世在開幕式發表演說，告訴業界領袖，「我們迫切需要充分思考AI落入錯誤的人手中可能帶來的生存危機」。他說，AI力量可能被以「災難性方式」運用，這意味著必須在「為時已晚」之前建立充分的管控機制。

查理三世說：「AI的發展無論是其本質還是速度，既引人入勝也令人深感憂心。人性必須始終被尊重珍視。」

他對黃仁勳等AI業界領袖表示，大眾「焦急等待你們的保證，希望我們不會失去對自身命運甚至靈魂的掌控。你們肩負的任務不僅是推進科技發展，更是要確保技術始終堅定服務人類、社群以及自然世界」。

黃仁勳接受媒體訪問時提出不同觀點，主張AI不應比照社群媒體加以監管。他表示，「AI和社群媒體非常不同」，AI領域出現的安全爭議，其實「與尚未準備好上市的產品有關」，而非技術本身問題。他說：「社群媒體是一項產品，但AI是支撐這些產品背後的一項技術。所以，該監管的是產品。」

黃仁勳也強調AI業界必須確保在產品公開發布前，經過充分嚴謹的測試，「這和一輛車沒測試好不能出廠、一具飛機引擎沒測試好不能裝機，道理是一樣的，你應該妥善測試」。

在稍後對查理三世與業界代表發表的正式演說中，黃仁勳重申這項立場：「當一項產品還不夠安全的時候，我們就應該先擱置下來，繼續進行工程改良。我們一直都是這樣做的，也應該持續這麼做。」

精華 FAQ

  • 查理三世警告，AI若落入錯誤的人手中，可能帶來人類生存危機，甚至造成災難性後果，因此必須在為時已晚前建立足夠的管控機制。

  • 黃仁勳認為應監管的是AI產品而不是技術本身，因為問題多半出在尚未準備好上市的產品；他反對把AI比照社群媒體全面監管。

  • 黃仁勳強調，AI產品公開發布前必須經過充分嚴謹的測試；若產品還不夠安全，就應先擱置並持續工程改良，像汽車和飛機引擎一樣。

黃仁勳 AI OpenAI

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