「很快就會忘記黛安娜」 黛妃弟控查理喪妻眉飛色舞如中樂透
據Pagesix報導，英國國王查理三世在得知前妻黛安娜王妃去世後，「興奮得眉飛色舞，就像中了樂透一樣」。
即將出版的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）中，黛安娜的弟弟史賓塞（Charles Spencer）回憶，當時仍是王儲的查理，在得知黛安娜於1997年因車禍身亡後，曾打電話給他。
史賓塞在書中寫道，「與其他打電話給我的人不同，他們都震驚不已，幾乎無法說出慰問之詞，也不知道該如何提供幫助，他聽起來卻興奮得眉飛色舞。我記得當時心想，他就像一個中了樂透的人。」
史賓塞表示，查理告訴他，他在巴爾莫勒爾城堡「那天早上的第一件事」，便分別到兩個兒子的臥室，告知威廉王子和哈利王子，他們的母親已經去世。
不過，史賓塞認為，查理當時的反應「聽起來異常平淡」，「現在回頭看，我懷疑王子的第一個反應，必定更多是在想，這起事件可能如何讓他得以迎娶他所愛的女人，而不是在感受失去一個他並不愛的人所帶來的悲痛。」
他所指的「他所愛的女人」，正是如今的王后卡蜜拉。查理與卡蜜拉於2005年結婚。
史賓塞還寫道，「在經歷痛苦的離婚之後，人們很難對前配偶，或那些深深關心前配偶的人，產生太多同情。」
史賓塞於回憶錄中聲稱：「他在電話那頭宣洩出來的就是他對黛安娜積壓已久的蔑視，以及他對外界因黛安娜之死而深受震撼所感到的驚愕與反感。「『放心吧，』他咬牙切齒得說，『我們很快就會忘記她！』」
不過，查理方面否認了這些描述。白金漢宮發言人表示，「儘管我們一向不對書籍發表評論，但有一項原則需要說明。陛下深知，兄弟手足之間的喪親之痛，可能會蒙蔽理智、影響判斷，也可能以他人無法理解的方式改變記憶，即使在這樣的失去發生多年之後，情況依然如此。」
據了解，哈利事先就知道舅舅這本書中的相關內容。一名消息人士表示，對於書中的指控，這位薩塞克斯公爵並沒有「感到震驚」。
另一方面，據報導，史賓塞正計畫製作一部關於黛安娜的電影。不過，據稱威廉對此並不高興。
史賓塞聲稱，查理當時聽起來「興奮得眉飛色舞」，甚至讓他覺得對方像中了樂透，並非一般接獲噩耗時的震驚或悲痛反應。 史賓塞在回憶錄中寫道，查理曾咬牙切齒地說「我們很快就會忘記她！」，並指他對黛安娜長期累積的蔑視與反感似乎在電話中爆發。 白金漢宮發言人表示不評論書籍內容，但強調喪親之痛可能影響記憶與判斷；另據稱哈利事先知情且並不震驚，威廉則對史賓塞製作黛妃電影的計畫不高興。
精華 FAQ
史賓塞聲稱，查理當時聽起來「興奮得眉飛色舞」，甚至讓他覺得對方像中了樂透，並非一般接獲噩耗時的震驚或悲痛反應。
史賓塞在回憶錄中寫道，查理曾咬牙切齒地說「我們很快就會忘記她！」，並指他對黛安娜長期累積的蔑視與反感似乎在電話中爆發。
白金漢宮發言人表示不評論書籍內容，但強調喪親之痛可能影響記憶與判斷；另據稱哈利事先知情且並不震驚，威廉則對史賓塞製作黛妃電影的計畫不高興。
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