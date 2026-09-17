黛妃親弟曝查理王儲冷血一面 當年脫口「很快會忘記黛安娜」

1997年9月6日，英國已故黛安娜王妃的葬禮送葬隊伍經過西敏寺時，英國菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞伯爵、哈利王子及查理王儲步行於隊伍中。（美聯社）

英國已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）在即將出版的新書《Swan Song: Diana, My Sister》中爆料，黛安娜1997年去世後不久，他曾因威廉王子、哈利王子是否應在母親葬禮上跟隨靈柩步行，與當時的查理王儲爆發激烈爭執。史賓塞聲稱，查理在電話中突然說：「放心，我們很快就會忘記她！」白金漢宮其後回應，悲傷可能影響史賓塞的判斷與記憶。

英國每日郵報9月16日刊出史賓塞的回憶錄首批內容，該書預定9月22日出版，內容聚焦他與姊姊黛安娜的關係及她去世後的往事。

史賓塞回憶，他原本以為當時15歲的威廉和12歲的哈利不會參加葬禮隊伍，然而，兩個外甥最終仍跟隨靈柩步行，同行者包括史賓塞、查理王儲及菲立普親王。

史賓塞稱，這件事引發他與查理的激烈電話爭執。他寫道，查理持續發怒，短暫停頓後，宣洩了「對黛安娜壓抑已久的鄙視」，查理同時訝異黛妃之死讓全世界反應如此大。

史賓塞聲稱，查理隨後對他說：「放心，我們很快就會忘記她！」他形容自己當時「震驚得說不出話」，幾秒後才回應：「我不敢相信你剛才竟然說了這種話。」隨即掛斷電話。

白金漢宮發言人則表示：「我們一向不對書籍發表評論，但陛下深知，兄弟姊妹之間的哀痛可能會蒙蔽理智、影響判斷，並以他人無法理解的方式改變記憶，即使多年後仍可能如此。」

關於兩名王子跟隨母親靈柩一事，威廉與哈利2017年在BBC紀錄片《Diana, 7 Days》中均表示，這是「全家共同作出的決定」。威廉當時說：「這並不是一個容易的決定，而是全家共同作出的決定。」

史賓塞過去也曾公開談及自己的反對立場。他曾表示，不認為當時年僅12歲的哈利應該完成這段艱難的路程。他說：「我只是非常擔心，一個小傢伙走在媽媽遺體後面，會是多大的創傷。」他更坦言：「這實在太可怕了。老實說，我當時試圖阻止這件事發生。」

《Swan Song: Diana, My Sister》上月宣布出版。史賓塞表示，隨著黛安娜逝世30周年將近，他因不斷收到採訪邀請，才決定撰寫這本書。他說，希望從弟弟的角度「講述關於黛安娜的真相」，並像當年在葬禮上的悼詞一樣，替姊姊發聲。