泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中親駕波音737
泰國國王瓦吉拉隆功與王后蘇堤達14日展開對越南的國是訪問，不過這趟王室出訪最吸睛的不是排場，而是兩人竟然自己開飛機去。駕駛艙畫面顯示，兩人駕駛的王室專機在雨中飛行，最後順利降落河內內排國際機場。事實上，這對王室夫婦都有豐富航空經歷，不僅雙雙持有商用飛行員執照，國王能開軍機與民航機，王后過去更曾是空服員。
這架王室專機為波音737-800，註冊編號HS-HMK。畫面從駕駛艙向外拍攝，可見飛機在雨中準備進場，最終於14日安全降落內排國際機場，為瓦吉拉隆功夫婦此次越南國是訪問揭開序幕。
現年74歲的瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）2016年登基，此前曾在泰國皇家武裝部隊歷任多項指揮及參謀職務。他接受過軍事飛行員訓練，擁有駕駛軍用與民航飛機的經驗。
蘇堤達（Suthida）王后的航空資歷也相當豐富。她進入軍中服役前，曾在日本航空旗下JALways及泰國航空擔任空服員，2008年轉入軍中。瓦吉拉隆功與蘇堤達目前都持有泰國民航局核發的商用飛行員執照，並具備駕駛多種機型的資格，因此這次親自駕機出訪。
這是越南與泰國1976年建立外交關係以來，泰國國王與王后首度對越南進行國是訪問，也是瓦吉拉隆功夫婦成為國王與王后後首度訪越。瓦吉拉隆功過去曾於1992年及1997年以王儲身分訪問越南。
越南駐泰國大使范越雄表示，此行具有特殊意義，象徵越泰50年友好合作關係邁入新的里程碑。兩國2025年5月16日將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並於2026年5月28日簽署行動計畫，落實2026年至2031年的雙邊合作。
最受矚目的亮點是泰國國王瓦吉拉隆功與王后蘇堤達沒有由他人代駕，而是親自駕駛王室專機前往越南，並在雨中順利降落河內內排國際機場。 他們駕駛的是一架波音737-800王室專機，註冊編號為HS-HMK。航機從駕駛艙畫面可見在雨中進場，最終安全降落於河內內排國際機場。 因為兩人都持有泰國民航局核發的商用飛行員執照，並具備駕駛多種機型的資格。國王有軍機與民航機經驗，王后則曾任空服員並於2008年轉入軍中。
精華 FAQ
最受矚目的亮點是泰國國王瓦吉拉隆功與王后蘇堤達沒有由他人代駕，而是親自駕駛王室專機前往越南，並在雨中順利降落河內內排國際機場。
他們駕駛的是一架波音737-800王室專機，註冊編號為HS-HMK。航機從駕駛艙畫面可見在雨中進場，最終安全降落於河內內排國際機場。
因為兩人都持有泰國民航局核發的商用飛行員執照，並具備駕駛多種機型的資格。國王有軍機與民航機經驗，王后則曾任空服員並於2008年轉入軍中。
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