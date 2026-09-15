我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳建州急性心肌梗塞 血管堵90%「險步大S後塵」范瑋琪嚇哭救回一命

AI創新、安全只能二選一？黃仁勳稱是假命題 傳將參加川習國宴

哈利讓小孩轉學竟是不滿「塞車」梅根手機號碼在家長群組外洩

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國哈利王子（Prince Harry，左）與妻子梅根（Meghan，右）。(路...
英國哈利王子（Prince Harry，左）與妻子梅根（Meghan，右）。(路透)

英國太陽報報導，哈利王子妻子梅根的私人手機號碼，疑似在學校家長WhatsApp聊天群組遭外流。梅根在兒子亞契（Archie）和女兒莉莉貝（Lilibet）首次到英國學校上課前一晚，加入家長群組。

群組中，一名家長留言：「歡迎梅根，她的兒子亞契明天上學。」另一人則回覆：「歡迎！」梅根隨後回覆：「嗨，各位媽媽！謝謝大家熱情歡迎，很高興成為這個社群的一分子。」

不過，這段聊天內容被截圖轉傳。太陽報稱，梅根的私人手機號碼因此遭到外洩，進一步引發安全警報。

梅根與哈利的子女從美國搬回英國後，在倫敦上學校。報導稱，亞契和莉莉貝入學僅兩天便轉學，原因與交通及安全問題有關。

據報導，因為上學期間正值交通尖峰，加上路邊暫停造成塞車，原本預計35分鐘的維安車隊行程，耗時近1小時。

一名消息人士表示：「你不可能讓王位繼承順位第五、第六和第七位的人被困在車裡。」報導稱，新學校預計不會面臨相同的交通問題。

哈利15日迎來42歲生日，梅根再次透過社群平台分享家庭生活影片慶祝，並配文寫道：「他就是最棒的。生日快樂，我的愛。」照片包括哈利與莉莉貝滑雪、在葡萄園親吻梅根，以及騎四輪越野車等畫面。

英國王室評論員斯科菲爾德（Kinsey Schofield）則批評，這對夫妻一方面宣稱重視隱私與安全，另一方面又在社群平台公開家庭生活，這種做法「令人震驚」且存在「虛偽」之處。

她又說：「每一次精心策劃的孩子、狗狗、鄉間生活及家庭日常畫面，都會吸引更多關注、問題，以及人們對他們居住地點和生活方式的興趣。」

精華 FAQ

  • 報導指她在孩子首次到英國學校上課前一晚加入家長WhatsApp群組，之後聊天內容被截圖轉傳，外界因此懷疑她的私人手機號碼已遭外洩。

  • 內文指出，原因與交通及安全有關。上學時間碰上尖峰車流，路邊暫停又造成塞車，原本35分鐘的維安車程竟接近1小時。

  • 評論員認為，兩人一方面強調重視隱私與安全，另一方面又在社群平台公開大量家庭生活影像，這種做法被形容為令人震驚且帶有虛偽。

梅根 WhatsApp 莉莉貝

上一則

丹麥稱軍方直升機遭俄艦射照明彈 召俄羅斯大使說明

延伸閱讀

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
哈利、梅根一家返英首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

哈利、梅根一家返英首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？
寵物雞留加州 哈利、梅根還會回來？這篇雙關貼文引猜測

寵物雞留加州 哈利、梅根還會回來？這篇雙關貼文引猜測

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25

超人氣

更多 >
橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思
好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底
Driscoll's把藍莓引進中國 栽種祕訣就被偷

Driscoll's把藍莓引進中國 栽種祕訣就被偷