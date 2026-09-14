哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

英國哈利王子 與妻子梅根 從美國搬回英國，最大原因是想讓一雙兒女在倫敦上學，但傳出7歲的亞契及5歲的莉莉貝 返英後才入學兩天，便轉往另一所學校。

People報導，亞契與莉莉貝上周開始在英國上課，時間正值哈利與梅根一家搬回英國居住後不久。不過，兩人僅上課兩天，哈利與梅根便決定讓孩子轉校。

哈利與梅根的發言人表示：「孩子轉校的決定，是在與家族保安團隊討論目前安排的實際情況後作出的。」發言人並強調：「父母仍非常感謝所有教師及職員對家人展現的愛、照顧和付出。這項決定絕不應被解讀為對學校或孩子所接受的優質照顧有所不滿。」

「Hello!」雜誌報導，安全疑慮並非源自學校本身，而是當地交通繁忙，以及學校與哈利、梅根住所之間的距離。報導稱，保安車隊難以維持車輛編隊。

據悉，哈利與梅根的保鏢今年夏天曾視察該校，但在正式復課前，仍無法實際評估每天接送孩子的安全情況。一名友人表示，孩子非常喜歡原校及那裡的同學和家長，原本「各方面都非常適合」，孩子也很享受在校的時光，但保安團隊認為接送安排在實際操作上無法做到安全，因此一家人只能作出艱難決定。

孩子的教育是哈利一家決定搬回英國的原因之一。哈利自2020年起與家人居住在美國加州，但消息人士透露，他希望孩子了解自己成長的世界，以及家族的來歷。

現階段哈利與梅根最關注的事情，就是讓亞契和莉莉貝適應英國的新生活。「他們剛搬了半個地球的距離，讓孩子安頓下來非常忙碌。」消息人士表示，一家人對返英感到高興，其他事情會在適當時候逐步安排。