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回英遭狠嘲「Netflix的錢花光了？」 梅根傳5周後返美 哈利留英顧娃

編譯中心／綜合13日電
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倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

哈利王子梅根8月底才搬回英國，最近傳出梅根五周後將重返美國；與此同時，英國版「周六夜現場」也拿兩人返英一事開玩笑。

哈利夫婦上月底帶著兒子亞契、女兒莉莉貝返英定居。不過，返英未必代表長住。據澳洲News24、英國Daily Star報導，梅根預計於五周後配合子女期中假期與工作回美國加州一周，之後再回英國陪孩子上完下一階段學期，聖誕節可能再次返美。

王室消息人士兼每日郵報資深編輯艾莉森博紹夫在Podcast受訪時指出，梅根仍百分之百投入移居決定，但因工作版圖與美國緊密連結，包含經營生活風格品牌As Ever及洛杉磯的Archewell Productions製作公司，未來將採取頻繁兩地往返的模式。哈利則計畫未來12至15年留英，將重心放在陪伴7歲的亞契與5歲的莉莉貝成長，甚至已規畫每逢星期六觀看亞契打橄欖球。

與此同時，英國版「周六夜現場」（Saturday Night Live U.K.）第2季首集以哈利與梅根返英為題材惡搞，節目中飾演查理三世的演員Larry Dean揶揄兩人返英「是否花光Netflix的錢」，而飾演哈子的Jack Shep回答：「爸爸，那可是1600萬美元。原本應該撐多久？」

該節目也拿梅根過去接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時，談及王室成員曾詢問兒子亞契膚色的爭議開玩笑。飾演卡蜜拉王后的Emma Sidi對梅根說：「親愛的哈利，還有美麗的梅根，一如既往地棕。」

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此外，兩人與王室的關係也再度受到關注。Daily Star、TalkTV報導，英王查理三世日前正式公文，將哈利與梅根定位為「平民」身分，不得使用「殿下」（HRH）頭銜，並說明兩人慈善活動也屬個人行為，據稱此舉立場與威廉王子一致。

哈利與梅根的發言人則回應，對信件部分內容未事先被告知感到意外，王室專家阿比特分析，這場宮廷行動無疑給了哈利夫婦重重一擊，也讓外界期待的王室大和解蒙上陰影。但從目前曝光的生活安排來看，一家人並未因此改變長期留在英國的計畫。

精華 FAQ

  • 報導指出，梅根預計在5周後配合子女期中假期與工作返美加州1周，之後再回英國陪孩子完成下一階段學期，聖誕節時也可能再度返美。

  • 消息人士稱，梅根仍百分之百投入移居決定，但因As Ever與Archewell Productions等工作重心在美國，未來將採英美頻繁往返；哈利則打算12至15年留在英國陪孩子成長。

  • 節目以他們返英為題材惡搞，演查理三世的演員嘲諷是否把Netflix的錢花光，還重提梅根接受歐普拉訪問時的膚色爭議，借此放大王室話題與輿論衝突。

梅根 Netflix 哈利王子

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