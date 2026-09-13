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哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

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英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧...
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）13日在Instagram分享影片，首次讓外界一窺返回英國後的生活。影片中，哈梅7歲長子亞契陪著5歲妹妹莉莉貝騎單車，並以明顯的英國口音喊著「Go! Go!」成為影片一大亮點。

PEOPLE報導，梅根在Instagram發布35秒影片，畫面從她與哈利王子手牽手在戶外散步開始，之後可見莉莉貝在壁爐旁取暖、梅根穿著雨靴踩過泥濘水坑，以及莉莉貝騎單車、亞契在旁奔跑。影片後段則可見哈利帶著2名子女乘船釣魚，一家人享受戶外時光。

影片播放Wham!經典歌曲「Wake Me Up Before You Go-Go」，畫面上方一直放有英國國旗及紅心表情符號。亞契在影片中以英國口音說出「Go! Go!」，被認為已受到父親哈利口音影響。

梅根與哈利於8月26日帶同子女及愛犬Pula、Mia抵達英國。兩人計畫在英國居住一段較長時間，並讓亞契和莉莉貝特在英國入學，同時保留美國加州蒙特西托的住所。

一名接近兩人的消息人士表示，孩子適應新生活一直是兩人的首要工作，「其他事情會在適當時候就位。」消息人士又指，兩人剛從世界另一端搬回英國，目前忙於協助孩子適應環境，但「他們很高興能回來」。

梅根與哈利2020年卸下英國王室高級成員職務後移居加州。消息人士透露，兩人此次決定離開加州並非沒有感觸，但已籌劃一段時間，並認為這是對家庭而言正確的決定。另一名蒙特西托消息人士則表示，梅根認為讓亞契和莉莉貝特同時體驗英國及美國兩種生活，是此次搬遷的重要吸引力，而哈利則希望子女了解自己成長的世界，以及家族的來源。

精華 FAQ

  • 影片長約35秒，從梅根與哈利牽手散步開始，接著有莉莉貝取暖、踩水坑、兄妹騎車玩耍，最後還拍到哈利帶孩子乘船釣魚的家庭時光。

  • 最受關注的是7歲長子亞契以明顯英國口音喊出「Go! Go!」，外界認為他受到哈利口音影響，也讓這段家庭影片多了鮮明的英國生活氛圍。

  • 兩人已帶子女與愛犬返英，並計畫住上一段較長時間，讓亞契和莉莉貝特在英國入學，同時保留加州住所，也希望孩子體驗英美兩地生活。

莉莉貝 梅根 哈利王子

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