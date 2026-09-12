我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機想免費升等？前空服員曝「5大密技」獨旅更有機會

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英國版「周六夜現場」（Saturday Night Live U.K.）第2季首集日前播出，哈利王子梅根近期高調返英成為開場惡搞對象，節目更拿兩人的Netflix合約開玩笑，飾演查理國王的演員問道：「別告訴我，你們已經把Netflix的錢花光了？

▲ 影片來源：Youtube平台＠Saturday Night Live UK（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

小品開始，Larry Dean飾演查理國王，Emma Sidi飾演卡蜜拉王后，兩人在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡悠閒度假。卡蜜拉笑說：「我真的很喜歡我們離開倫敦度周末。沒有責任，就像其他每一天一樣。」

兩人隨後被哈利（Jack Shep飾）與梅根（Ayoade Bamgboye飾）打斷。整段小品中，哈利與梅根不時緊緊擁抱，甚至讓查理露出嫌棄表情，節目也接連以兩人返英一事製造笑點。

查理怒問：「你們兩個想要什麼？」

他接著說：「別告訴我，你們已經把Netflix的錢花光了。」

飾演哈利的Shep回答：「爸爸，那可是1600萬美元。原本應該撐多久？」

節目也拿梅根過去接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時，談及王室成員曾詢問兒子亞契膚色的爭議開玩笑。飾演卡蜜拉的Sidi對梅根說：「親愛的哈利，還有美麗的梅根，一如既往地棕。」

節目同時拿梅根近年經營生活風格品牌的形象開玩笑。小品中，梅根送給卡蜜拉一個製冰盒，說：「我自己做的，我可以把食譜給你，我在廚房方面可是很有天分。」

哈利隨即補充：「她會聘請最好的廚師。」

哈利與梅根2020年離開王室高級工作成員身分，搬往美國。去年傳出兩人將返回英國，並讓7歲的亞契及5歲的莉莉貝在倫敦上學。外界曾揣測兩人返英與財務狀況有關，但也有消息人士表示，真正原因是希望與哈利的父親查理更親近，同時讓兒女與王室家人建立關係。

精華 FAQ

  • 節目首集把哈利王子與梅根當成主要惡搞對象，從兩人返英、王室關係到商業合約都成為笑點，整段小品都圍繞他們展開。

  • 飾演查理國王的角色直接問兩人是否已把Netflix的錢花光了，飾演哈利者則回應1600萬美元能撐多久，藉此諷刺他們的合約價碼。

  • 節目一方面拿她接受歐普拉訪問時的膚色爭議開玩笑，另一方面也諷刺她經營生活風格品牌，甚至安排她送製冰盒並自稱很有廚藝天分。

Netflix 梅根 哈利王子

上一則

伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑 IG最後貼文曝光

延伸閱讀

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？
哈利王子一家返英 白金漢宮重申「兩人仍非王室在職成員」

哈利王子一家返英 白金漢宮重申「兩人仍非王室在職成員」
寵物雞留加州 哈利、梅根還會回來？這篇雙關貼文引猜測

寵物雞留加州 哈利、梅根還會回來？這篇雙關貼文引猜測
太巧？哈利9月行程撞期凱特王妃 網民酸：隔空搶風頭

太巧？哈利9月行程撞期凱特王妃 網民酸：隔空搶風頭

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定