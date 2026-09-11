我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

哈利帶妻兒見英王破冰 威廉球場揮桿「冷處理」閃開

編譯中心／綜合10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特...
圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈利7月攜妻兒返英，與查理三世私人團聚破冰。
  • 重點二：威廉未與哈利會面，兄弟關係仍處於零聯繫狀態。
  • 重點三：維安與住宿爭議未解，威廉更以冷處理回應弟弟。

薩塞克斯公爵哈利王子(Prince Harry)今年7月攜妻子梅根(Meghan Markle)及兩名子女返英，並於海格羅夫府(Highgrove House)與父王查理三世(King Charles III)及卡蜜拉王后(Queen Camilla)進行私人團聚。這是哈利的一對子女睽違四年後再度與祖父見面。然而，威廉王子(Prince William)在此期間並未與弟弟會面，雙方關係持續處於冷凝狀態。

根據多家英國媒體綜合報導，自2022年9月英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)葬禮以來，威廉王子與哈利王子已長達數年未有實質交談。雖然兩人曾在2024年一同出席叔父羅伯特·菲洛斯(Robert Fellowes)的追思會，但目擊者指出，兩人全程保持距離，沒有任何眼神交流或言語互動。

英國《GB News》王室新聞記者卡麥隆·沃克(Cameron Walker)引述內部消息指出：「每當有人提起薩塞克斯公爵，威廉身邊的人就會迅速築起高牆，兩人目前完全處於零聯繫狀態。」

除了性格與立場分歧，兩人之間的距離亦因行程與安全爭議進一步拉開。據悉，哈利此次返英前，曾因隨行家人的維安規格與英國內政部產生爭執，隨後又因過期申請王室住所，導致入住白金漢宮的請求遭拒，最終只能另尋住宿。種種行政與維安協調的挫折，反映出哈利與王室核心圈之間的信任依然脆弱。

在哈利攜眷返英期間，威廉王子與妻子凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)於溫莎出席慈善馬球賽。哈利返英當周，威廉亦被拍到在海斯廷斯(Hastings)打瘋狂迷你高爾夫，神態輕鬆。《PEOPLE》七月號引述消息指出，雙方關係早已破裂，威廉目前完全沒有破冰意願。

部分網友在社交平台X針對威廉打瘋狂迷你高爾夫的動態留言討論，有人表示威廉「活出最佳狀態(Living his best life)」，亦有人留言評價「今日這位國王毫不為所動(My unbothered King today)」。

分析指出，哈利過去曾傳出有意尋求溝通，但始終未獲威廉回應；亦有觀察認為，威廉對哈利過往的公開爆料與自傳內容極為在意，因而採取堅決冷處理的立場。儘管查理三世試圖在父子層面維持聯繫，但威廉與哈利兩兄弟目前仍維持立場對立，雙方關係短期內恐難見轉機。

精華 FAQ

  • 哈利7月攜梅根與2名子女返英後，先在海格羅夫府與查理三世及卡蜜拉王后私人會面，也讓子女時隔4年再見祖父，顯示父子關係仍可維持接觸。

  • 報導指出，威廉自2022年9月女王葬禮後，與哈利幾乎沒有實質交談，即使曾同場出席追思會也刻意保持距離，外界認為他對弟弟的爆料與自傳內容非常介意。

  • 哈利返英前曾因家人維安規格與英國內政部爭執，之後又因王室住所申請過期，導致想入住白金漢宮遭拒，只能另找住宿，顯示他與王室核心圈信任仍很脆弱。

查理三世 梅根 哈利王子

上一則

金正恩子女排序成謎 南韓：金主愛可能有年幼手足

下一則

烏軍稱最深入俄境攻擊 無人機飛3300公里命中目標

延伸閱讀

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？
哈利王子返英是想拍攝「黛妃電影」？傳威廉感到強烈挫折

哈利王子返英是想拍攝「黛妃電影」？傳威廉感到強烈挫折
哈利王子一家返英 白金漢宮重申「兩人仍非王室在職成員」

哈利王子一家返英 白金漢宮重申「兩人仍非王室在職成員」
哈利王子夫婦搬回英國 川普酸：樂見他們離開美國

哈利王子夫婦搬回英國 川普酸：樂見他們離開美國

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？