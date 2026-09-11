哈利帶妻兒見英王破冰 威廉球場揮桿「冷處理」閃開
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薩塞克斯公爵哈利王子(Prince Harry)今年7月攜妻子梅根(Meghan Markle)及兩名子女返英，並於海格羅夫府(Highgrove House)與父王查理三世(King Charles III)及卡蜜拉王后(Queen Camilla)進行私人團聚。這是哈利的一對子女睽違四年後再度與祖父見面。然而，威廉王子(Prince William)在此期間並未與弟弟會面，雙方關係持續處於冷凝狀態。
根據多家英國媒體綜合報導，自2022年9月英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)葬禮以來，威廉王子與哈利王子已長達數年未有實質交談。雖然兩人曾在2024年一同出席叔父羅伯特·菲洛斯(Robert Fellowes)的追思會，但目擊者指出，兩人全程保持距離，沒有任何眼神交流或言語互動。
英國《GB News》王室新聞記者卡麥隆·沃克(Cameron Walker)引述內部消息指出：「每當有人提起薩塞克斯公爵，威廉身邊的人就會迅速築起高牆，兩人目前完全處於零聯繫狀態。」
除了性格與立場分歧，兩人之間的距離亦因行程與安全爭議進一步拉開。據悉，哈利此次返英前，曾因隨行家人的維安規格與英國內政部產生爭執，隨後又因過期申請王室住所，導致入住白金漢宮的請求遭拒，最終只能另尋住宿。種種行政與維安協調的挫折，反映出哈利與王室核心圈之間的信任依然脆弱。
在哈利攜眷返英期間，威廉王子與妻子凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)於溫莎出席慈善馬球賽。哈利返英當周，威廉亦被拍到在海斯廷斯(Hastings)打瘋狂迷你高爾夫，神態輕鬆。《PEOPLE》七月號引述消息指出，雙方關係早已破裂，威廉目前完全沒有破冰意願。
部分網友在社交平台X針對威廉打瘋狂迷你高爾夫的動態留言討論，有人表示威廉「活出最佳狀態(Living his best life)」，亦有人留言評價「今日這位國王毫不為所動(My unbothered King today)」。
分析指出，哈利過去曾傳出有意尋求溝通，但始終未獲威廉回應；亦有觀察認為，威廉對哈利過往的公開爆料與自傳內容極為在意，因而採取堅決冷處理的立場。儘管查理三世試圖在父子層面維持聯繫，但威廉與哈利兩兄弟目前仍維持立場對立，雙方關係短期內恐難見轉機。
哈利7月攜梅根與2名子女返英後，先在海格羅夫府與查理三世及卡蜜拉王后私人會面，也讓子女時隔4年再見祖父，顯示父子關係仍可維持接觸。 報導指出，威廉自2022年9月女王葬禮後，與哈利幾乎沒有實質交談，即使曾同場出席追思會也刻意保持距離，外界認為他對弟弟的爆料與自傳內容非常介意。 哈利返英前曾因家人維安規格與英國內政部爭執，之後又因王室住所申請過期，導致想入住白金漢宮遭拒，只能另找住宿，顯示他與王室核心圈信任仍很脆弱。
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哈利7月攜梅根與2名子女返英後，先在海格羅夫府與查理三世及卡蜜拉王后私人會面，也讓子女時隔4年再見祖父，顯示父子關係仍可維持接觸。
報導指出，威廉自2022年9月女王葬禮後，與哈利幾乎沒有實質交談，即使曾同場出席追思會也刻意保持距離，外界認為他對弟弟的爆料與自傳內容非常介意。
哈利返英前曾因家人維安規格與英國內政部爭執，之後又因王室住所申請過期，導致想入住白金漢宮遭拒，只能另找住宿，顯示他與王室核心圈信任仍很脆弱。
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