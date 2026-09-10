哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

薩塞克斯公爵哈利王子 (Prince Harry)今年7月攜妻子梅根 (Meghan Markle)及兩名子女返英，並於海格羅夫府(Highgrove House)與父王查理三世 (King Charles III)及卡蜜拉王后(Queen Camilla)進行私人團聚。這是哈利的一對子女睽違四年後再度與祖父見面。然而，威廉王子(Prince William)在此期間並未與弟弟會面，雙方關係持續處於冷凝狀態。

根據多家英國媒體綜合報導，自2022年9月英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)葬禮以來，威廉王子與哈利王子已長達數年未有實質交談。雖然兩人曾在2024年一同出席叔父羅伯特·菲洛斯(Robert Fellowes)的追思會，但目擊者指出，兩人全程保持距離，沒有任何眼神交流或言語互動。

英國《GB News》王室新聞記者卡麥隆·沃克(Cameron Walker)引述內部消息指出：「每當有人提起薩塞克斯公爵，威廉身邊的人就會迅速築起高牆，兩人目前完全處於零聯繫狀態。」

除了性格與立場分歧，兩人之間的距離亦因行程與安全爭議進一步拉開。據悉，哈利此次返英前，曾因隨行家人的維安規格與英國內政部產生爭執，隨後又因過期申請王室住所，導致入住白金漢宮的請求遭拒，最終只能另尋住宿。種種行政與維安協調的挫折，反映出哈利與王室核心圈之間的信任依然脆弱。

在哈利攜眷返英期間，威廉王子與妻子凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)於溫莎出席慈善馬球賽。哈利返英當周，威廉亦被拍到在海斯廷斯(Hastings)打瘋狂迷你高爾夫，神態輕鬆。《PEOPLE》七月號引述消息指出，雙方關係早已破裂，威廉目前完全沒有破冰意願。

部分網友在社交平台X針對威廉打瘋狂迷你高爾夫的動態留言討論，有人表示威廉「活出最佳狀態(Living his best life)」，亦有人留言評價「今日這位國王毫不為所動(My unbothered King today)」。

分析指出，哈利過去曾傳出有意尋求溝通，但始終未獲威廉回應；亦有觀察認為，威廉對哈利過往的公開爆料與自傳內容極為在意，因而採取堅決冷處理的立場。儘管查理三世試圖在父子層面維持聯繫，但威廉與哈利兩兄弟目前仍維持立場對立，雙方關係短期內恐難見轉機。