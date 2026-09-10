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13歲喬治王子也進伊頓公學全寄宿 威廉、凱特陪同報到

編譯周辰陽／綜合報導
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13歲的英國喬治王子(中)在父親威廉王儲與母親凱特王妃陪同下，8日抵達伊頓公學展...
13歲的英國喬治王子(中)在父親威廉王儲與母親凱特王妃陪同下，8日抵達伊頓公學展開第一天的校園生活。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：13歲喬治王子赴伊頓公學報到，展開全寄宿新生活。
  • 重點二：威廉與凱特親自陪同，父母都盼延續低調求學安排。
  • 重點三：校方與王室安排特別拍照，並保護其他學生隱私。

每日郵報8日報導，今年13歲的英國喬治王子帶著緊張心情展開人生嶄新篇章，在父親威廉王儲與母親凱特王妃陪同下，抵達伊頓公學展開第一天的校園生活，隨後身穿新校服拍攝肖像照。

英國媒體報導，儘管這所菁英學校距離王室位於倫敦西郊溫莎（Windsor）的家僅數公里，這名年輕王子仍將住校就讀，追隨父輩傳統展開全寄宿生涯。

喬治王子將追隨父親威廉王子及叔叔哈利王子（Prince Harry）的腳步，他們過去皆曾就讀這所位於伯克郡（Berkshire）的頂尖名校。

喬治與父母在大雨中從16世紀盧普頓塔(Lupton's Tower)下方的拱門走出，快步走過伊頓公學歷史悠久、學生稱為「校庭」(School Yard)的四方院，並在中央的伊頓創辦人亨利六世國王青銅雕像旁停下腳步，與校長韓德森(Simon Henderson)及教務長柯勒律治(Sir Nicholas Coleridge)握手。

韓德森微笑著對喬治說：「歡迎你，祝你好運，好好享受。」

雙方顯然都有些緊張，但每個人臉上都帶著笑容，大雨則淹沒了交談聲。凱特自豪地凝視著喬治，之後韓德森邀請一家人進屋躲雨，門在身後關上時，凱特伸手護著兒子的背。

這場媒體拍照活動安排在上午11時，比其他9年級學生抵達時間早約半小時，也很可能是喬治未來5年唯一一次特殊待遇，主要是為了保護其他學生的隱私。威廉與凱特隨後和其他家庭一樣，協助喬治在新臥室安頓下來。

報導指出，威廉與凱特非常感謝媒體與公眾讓3名子女遠離鎂光燈成長並享受教育生活，作為回報，他們會定期發布照片，孩子們也偶爾公開露面；隨著喬治進入中學階段，兩人希望這種安排能夠延續。溫莎周邊已張貼告示，提醒民眾勿拍攝在課間穿梭校園的學生。

所有新生抵達時都穿著自己的衣服，之後才換上伊頓具有特色且歷史悠久的正式制服，包括黑色燕尾服、背心與白色立領襯衫。肯辛頓宮預計將另外發布一張喬治身穿正式制服的照片。

英國凱特王妃（左）8日陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。...
英國凱特王妃（左）8日陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

精華 FAQ

  • 喬治王子進入的是位於伯克郡的伊頓公學，將跟隨家族傳統採取全寄宿方式就讀，正式展開中學階段的新生活。

  • 威廉王儲與凱特王妃親自陪同前往，三人冒雨與校方寒暄並握手，氣氛雖略緊張但帶著笑容，之後還一起進屋躲雨並安頓宿舍。

  • 因為拍照時間比其他新生提早約半小時，屬於喬治未來5年可能僅有的一次特殊待遇，目的是兼顧王室公開露面與其他學生的隱私保護。

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