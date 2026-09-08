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喬治王子13歲進伊頓 威廉凱特陪報到 5年僅這次享特殊待遇

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喬治王子13歲進伊頓 威廉凱特陪報到 5年僅這次享特殊待遇

編譯周辰陽／即時報導
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英國凱特王妃（左）8日陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。...
英國凱特王妃（左）8日陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

喬治王子在威廉與凱特陪同下前往伊頓公學展開新生活，校方特別安排早到拍照以保護隱私，王室也盼這種低調安排持續下去。

每日郵報8日報導，今年13歲的英國喬治王子帶著緊張心情展開人生嶄新篇章，在父親威廉王儲與母親凱特王妃陪同下，抵達伊頓公學展開第一天的校園生活，隨後身穿新校服拍攝肖像照。

▲ 影片來源：YouTube＠Sky News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

喬治與父母在大雨中從16世紀盧普頓塔（Lupton's Tower）下方的拱門走出，快步走過伊頓公學歷史悠久、學生稱為「校庭」（School Yard）的四方院，並在中央的伊頓創辦人亨利六世國王青銅雕像旁停下腳步，與校長韓德森（Simon Henderson）及教務長柯勒律治（Sir Nicholas Coleridge）握手。

韓德森微笑著對喬治說：「歡迎你，祝你好運，好好享受。」

雙方顯然都有些緊張，但每個人臉上都帶著笑容，大雨則淹沒了交談聲。凱特自豪地凝視著喬治，之後韓德森邀請一家人進屋躲雨，門在身後關上時，凱特伸手護著兒子的背。

這場媒體拍照活動安排在上午11時，比其他9年級學生抵達時間早約半小時，也很可能是喬治未來5年唯一一次特殊待遇，主要是為了保護其他學生的隱私。威廉與凱特隨後和其他家庭一樣，協助喬治在新臥室安頓下來。

報導指出，威廉與凱特非常感謝媒體與公眾讓3名子女遠離鎂光燈成長並享受教育生活，作為回報，他們會定期發布照片，孩子們也偶爾公開露面；隨著喬治進入中學階段，兩人希望這種安排能夠延續。溫莎周邊已張貼告示，提醒民眾勿拍攝在課間穿梭校園的學生。

所有新生抵達時都穿著自己的衣服，之後才換上伊頓具有特色且歷史悠久的正式制服，包括黑色燕尾服、背心與白色立領襯衫。肯辛頓宮預計將另外發布一張喬治身穿正式制服的照片。

13歲的英國喬治王子在父親威廉王儲與母親凱特王妃陪同下，抵達伊頓公學展開第一天的...
13歲的英國喬治王子在父親威廉王儲與母親凱特王妃陪同下，抵達伊頓公學展開第一天的校園生活。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，喬治王子是在13歲時，帶著緊張心情前往伊頓公學，正式展開中學階段的新生活，並由威廉王儲與凱特王妃陪同抵達。

  • 校方將媒體拍照時間安排在上午11時，比其他9年級學生早約半小時，主要是為了保護其他學生隱私，也可能是他未來5年唯一一次特殊待遇。

  • 報導稱，威廉與凱特感謝媒體和公眾讓3名子女得以遠離鎂光燈成長，也會定期釋出照片作回應，並希望喬治進入中學後仍能維持這種安排。

喬治王子

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