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13歲喬治王子進伊頓公學「離家住校」 威廉、凱特陪同報到

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凱特（左）與威廉8日陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學。（美聯社）
凱特（左）與威廉8日陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學。（美聯社）

英國威廉王子與凱特王妃的長子、13歲喬治王子9月8日正式踏入伊頓公學（Eton College），展開寄宿學校生活。喬治當天由父母陪同到校，最初以「便服」現身接受校方迎接，之後官方釋出他換上伊頓標誌性燕尾服制服的全新肖像照，讓外界首度看到這位未來國王穿上父親威廉王子當年也曾穿過的校服。

喬治8日上午抵達位於英國溫莎的伊頓公學，威廉與凱特陪伴兒子踏入這所知名男子寄宿學校。三人抵達校園後，在校內庭院受到校長Simon Henderson以及伊頓公學教務長Sir Nicholas Coleridge迎接，後者同時擔任校方治理機構主席。

▲ 影片來源：x平台@KensingtonRoyal（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

完成正式介紹後，威廉、凱特與喬治被帶往「四年級走廊」。喬治是伊頓公學一年級學生，在校內被稱為「F Block」，父母也會協助他安頓新的房間。

喬治在正式接受校方迎接時穿的是「便服」，不過抵達後不久，肯辛頓宮便釋出由攝影師Matt Porteous拍攝的3張新照片，喬治換上伊頓公學著名制服正式亮相。

和父親威廉一樣，喬治在伊頓就讀期間必須遵守校方服裝規定，穿著黑色燕尾服、背心、細條紋長褲，以及硬挺的白色衣領。這套制服也成為伊頓公學最具辨識度的傳統之一。

喬治的叔叔哈利王子同樣是伊頓校友，他1998年入讀伊頓，並在2023年出版的回憶錄《Spare》中回憶當年穿制服的經歷。

哈利寫道，自己剛開始甚至「不知道早上要怎麼穿衣服」。按照伊頓規定，學生必須穿黑色燕尾服、無領白襯衫、以釦子固定在襯衫上的硬挺白領、細條紋長褲、厚重黑鞋，以及一條嚴格來說「並不像領帶」的布條。

哈利形容，自己第一天早上花了「很久」才把整套制服穿好。

喬治此次進入伊頓，也讓人聯想到威廉當年的入學日。

1995年9月，當時同樣13歲的威廉在父親、時任查理王子，以及母親黛安娜王妃陪同下進入伊頓。雖然查理與黛安娜早在3年前便已分居，但兩人仍為兒子的重要人生階段一同現身，當時10歲的哈利也陪著哥哥參加入學儀式。

31年後，威廉則陪著自己的長子喬治走過相似的入學場景。

伊頓距離威廉與凱特一家目前位於Forest Lodge的住所約15英里，因此喬治雖然平日將與同學一起寄宿，但在指定周末仍能返回家中。家長也被鼓勵參加學校的體育賽事、表演及其他活動。

凱特（左）陪同1喬治王子前往伊頓公學。（路透）
凱特（左）陪同1喬治王子前往伊頓公學。（路透）

精華 FAQ

  • 喬治王子於9月8日正式入讀伊頓公學，當天由威廉王子與凱特王妃陪同到校，並由校方迎接，展開他的寄宿學校生活。

  • 因為喬治最初以便服現身接受迎接，校方之後釋出由Matt Porteous拍攝的3張照片，讓外界首次看到他穿上伊頓標誌性燕尾服制服的樣子。

  • 因為威廉當年也曾就讀伊頓，哈利同樣是校友，兩人都留下制服與入學回憶；如今喬治循著相似路徑入學，形成跨世代的王室傳承。

喬治王子

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