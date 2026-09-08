哈利、梅根返英定居 查理國王：禁稱殿下、仍非在職王室成員

查理國王(左一)罕見公開發信明指，即使已經回到英國的哈利王子（左二）和梅根（右一）夫婦仍非在職的王室成員，明確定位二人身分，澄清外界揣測。（美聯社）

英國國王查理三世 (King Charles III)重申，就算哈利王子 和他的妻子梅根 返回英國定居，也仍非王室在職成員。英國廣播公司(BBC)報導，查理國王言明哈利夫婦仍不得使用「殿下」(His/Her Royal Highness)頭銜，在外出席的活動也都不屬於王室的官方活動。

在一封代表國王致函高級政府官員的信中表示，這對夫婦仍不得使用王室頭銜，正如他們自2020年退出王室公務一樣。信中還補充道，這對夫婦參與的任何慈善工作都將以私人身分進行，而維護安全決策則由相關警察機構負責。

這封信函是由王室最高官員內廷宮務大臣(Lord Chamberlain)發出，交給了政府和軍隊的高級官員，以及國王在全國各地私人代表的各郡郡尉(Lord Lieutenants)。

信中寫道：「為避免任何疑慮或誤解，國王已指示將此信息公之於眾。」

雖然這封信只是確認哈利和梅根的身分沒有改變，但發出並公開這封信的決定，表明了一些王室觀察人士的擔憂，認為這對夫婦的身分可能會讓他們成為一個與王室平行的「宮廷」，與在職王室成員競爭。

安全問題尤其敏感，因為哈利一直針對恢復由公共資金資助之警力的保護方面，與政府進行長期抗爭；兩人的保護在他們放棄王室職務後被取消。

至於是否恢復這對夫婦的全天候警力保護，將由一個名為「皇家及貴賓執行委員會」(Royal and VIP Executive Committee，RAVEC)的政府小組決定。

「官方機構和政府部門就任何應給予公爵和公爵夫人的禮遇，特別是可能需要動用公共資金的情況，所提出的具體問題，都應直接諮詢白金漢宮，」宮務大臣在信中寫道。

哈利王子及其家人在8月底返回英國，距離他們放棄王室職務並移居美國已有6年。