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哈利、梅根返英定居 查理國王：禁稱殿下、仍非在職王室成員

編譯尤寶琪／綜合報導
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查理國王(左一)罕見公開發信明指，即使已經回到英國的哈利王子（左二）和梅根（右一...
查理國王(左一)罕見公開發信明指，即使已經回到英國的哈利王子（左二）和梅根（右一）夫婦仍非在職的王室成員，明確定位二人身分，澄清外界揣測。（美聯社）

英國國王查理三世(King Charles III)重申，就算哈利王子和他的妻子梅根返回英國定居，也仍非王室在職成員。英國廣播公司(BBC)報導，查理國王言明哈利夫婦仍不得使用「殿下」(His/Her Royal Highness)頭銜，在外出席的活動也都不屬於王室的官方活動。

在一封代表國王致函高級政府官員的信中表示，這對夫婦仍不得使用王室頭銜，正如他們自2020年退出王室公務一樣。信中還補充道，這對夫婦參與的任何慈善工作都將以私人身分進行，而維護安全決策則由相關警察機構負責。

這封信函是由王室最高官員內廷宮務大臣(Lord Chamberlain)發出，交給了政府和軍隊的高級官員，以及國王在全國各地私人代表的各郡郡尉(Lord Lieutenants)。

信中寫道：「為避免任何疑慮或誤解，國王已指示將此信息公之於眾。」

雖然這封信只是確認哈利和梅根的身分沒有改變，但發出並公開這封信的決定，表明了一些王室觀察人士的擔憂，認為這對夫婦的身分可能會讓他們成為一個與王室平行的「宮廷」，與在職王室成員競爭。

安全問題尤其敏感，因為哈利一直針對恢復由公共資金資助之警力的保護方面，與政府進行長期抗爭；兩人的保護在他們放棄王室職務後被取消。

至於是否恢復這對夫婦的全天候警力保護，將由一個名為「皇家及貴賓執行委員會」(Royal and VIP Executive Committee，RAVEC)的政府小組決定。

「官方機構和政府部門就任何應給予公爵和公爵夫人的禮遇，特別是可能需要動用公共資金的情況，所提出的具體問題，都應直接諮詢白金漢宮，」宮務大臣在信中寫道。

哈利王子及其家人在8月底返回英國，距離他們放棄王室職務並移居美國已有6年。

精華 FAQ

  • 國王明確表示，哈利夫婦即使返回英國定居，身分也不會改變，仍不是在職王室成員，相關待遇與權利也不會因此恢復。

  • 信中指出，他們仍不得使用「殿下」頭銜，且兩人對外出席的活動不屬於王室官方行程；若參與慈善工作，也會以私人身分進行。

  • 安全安排仍交由相關警察機構與RAVEC決定，至於涉及公爵與公爵夫人禮遇、尤其可能動用公共資金的問題，官方部門則須直接諮詢白金漢宮。

查理三世 梅根 哈利王子

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