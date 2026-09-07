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哈利王子一家返英 白金漢宮重申「兩人仍非王室在職成員」

中央社倫敦7日綜合外電報導
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白金漢宮7日表示，英國哈利王子（Prince Harry，左）與妻子梅根（Meg...
白金漢宮7日表示，英國哈利王子（Prince Harry，左）與妻子梅根（Meghan，右）和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。(路透)

白金漢宮今天表示，英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。

路透引述英國廣播公司（BBC）報導，這項消息出自英國國王查理（King Charles III）批准的一封致英國政府高級官員的信函。

信中表示，兩人仍不得使用「殿下」頭銜（His/Her Royal Highness），並且仍屬「擁有商業及慈善利益的私人公民」。

這封信由國王授權，透過王室高級官員宮務大臣（Lord Chamberlain）發出，已送交哈利的團隊、政府部門、軍方官員及各郡郡尉（Lord Lieutenants）。

郡尉是國王在地方上的代表，政府官員也經常參與王室成員的訪問及官方活動。

哈利王子及其家人上月底返回英國，距離他們放棄王室職務並移居美國已有6年。

兩人2020年離開英國前往美國，退出正式王室職務，轉而發展獨立事業。不過，他們始終是媒體焦點。哈利曾指控王室忽視他、英國小報媒體毀了他的生活，並批評政府未能提供足夠的安全保障，讓他無法安心返回故鄉。

而英王查理這封信明確指出，哈利王子夫婦今後若參與任何活動，都將以私人身分進行，不代表王室。

除此之外，信中也指出，如果任何組織對於接待哈利王子夫婦有任何疑問，「尤其是在可能需要動用公帑的情況下」，都應向白金漢宮提出，信中並表明「任何涉及行動層面的安全問題，都應繼續向相關警察機關提出。」

BBC分析，這似乎也是王室提前發出的警告，明確表達哈利與梅根出席活動時，不應被視為王室官方活動。

在這項聲明發布之際，兩人預計今年秋季將會公開露面。他們目前正在英國重新安頓下來，並推進自己所參與的慈善工作。

精華 FAQ

  • 白金漢宮表示，即使哈利王子與梅根及兩名子女搬回英國，他們的身分也不會改變，依然不是王室在職成員，未來活動仍不代表王室。

  • 信中指出，兩人仍不得使用 His/Her Royal Highness 頭銜，且仍被視為擁有商業及慈善利益的私人公民，不會因返英而恢復王室正式職務。

  • 信函提醒，任何接待他們的組織若對安排有疑問，尤其涉及可能動用公帑時，應向白金漢宮詢問；安全層面的問題則續向相關警察機關提出。

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