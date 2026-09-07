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日本悠仁親王滿20歲 展開皇室公務歷練

編譯中心／綜合6日電
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日本悠仁親王（右）於8月13日在茨城縣筑波市參觀地圖與測量科學館。（美聯社）
日本悠仁親王（右）於8月13日在茨城縣筑波市參觀地圖與測量科學館。（美聯社）

日本皇室秋篠宮家的長子悠仁親王6日迎來20歲生日。自去年9月舉行成年式後，他陸續出席皇室活動及訪問，以皇位第2順位繼承人身分累積經驗。過去一年，悠仁親王在以學業為優先的同時，也投入上皇明仁及日皇長期重視的戰爭與和平相關活動。

●https://www.youtube.com/watch?v=KibKsshzsn0&t=9s

▲ 影片來源：YouTube＠共同通信  KYODO NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日本「讀賣新聞」報導，目前就讀筑波大學二年級的悠仁親王持續學習生物領域，也增加在茨城縣筑波市度過的時間。

悠仁親王8月7日參觀廣島市中區本川小學和平資料館時，向擔任導覽的森川敦子校長表示：「我感受到由年輕世代傳承原爆受害經歷的重要性。」

悠仁是日本皇室年輕一代唯一擁有皇位繼承權的男性成員，依現行《皇室典範》皇位原則上仍由父系男性皇族繼承，德仁的獨生女愛子內親王不具皇位繼承資格。

日本皇室的慣例是，完成成年式後才開始以成年皇族身分從事公務。悠仁親王在成年式後接受記者採訪時表示：「希望抱持作為成年皇族的自覺，身為皇室一員確實履行自己的職責。」

隨後，他便首次出席皇室新年的傳統活動「歌會始之儀」、宮中晚宴等活動，也首次單獨訪問地方。

8月在廣島縣舉行的童軍活動「日本童軍大露營」中，他也首次在公開場合發表致詞，並與同齡參加者一起露營、下廚。

此外，他也出席了新嘗祭神嘉殿之儀等宮中祭祀活動。宮內人士表示，悠仁親王「每一項活動都認真、用心地履行」。

悠仁親王今年4月開始升上筑波大學生命環境學群生物學類二年級，也加入研究鳥類、昆蟲、真菌等多種生物的研究會。此外，雖然在秋篠宮邸度過的時間有限，他仍持續在赤坂御用地栽培蔬菜及水稻。

日本皇室秋篠宮家的長子悠仁親王今天迎來20歲生日。（美聯社）
日本皇室秋篠宮家的長子悠仁親王今天迎來20歲生日。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他在去年完成成年式後，開始以成年皇族身分參與更多皇室活動，包括歌會始之儀、宮中晚宴、地方單獨訪問及祭祀儀式，逐步累積公務經驗。

  • 他目前就讀筑波大學生命環境學群生物學類二年級，持續學習生物相關領域，也加入研究鳥類、昆蟲、真菌等生物的研究會，兼顧學業與研究。

  • 他是日本皇室年輕一代中唯一具有皇位繼承權的男性成員，且已參與戰爭與和平相關活動；他在廣島和平資料館也強調年輕世代傳承原爆受害經歷的重要性。

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