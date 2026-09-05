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挪威國王下周葬禮：英王室1慣例 威廉將代表查理出席

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威廉王子將出席已故挪威國王哈拉爾五世的葬禮。（路透）
威廉王子將出席已故挪威國王哈拉爾五世的葬禮。（路透）

英國白金漢宮宣布，威廉王子（Prince William）將代表父親、英國國王查理三世（King Charles III），出席已故挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）9月9日在奧斯陸大教堂舉行的葬禮。威廉的姑姑、安妮長公主（Princess Royal）也將同行，但她將以私人身分出席，因她是新任挪威國王哈康八世（King Haakon VIII）的教母。

深受挪威民眾愛戴的哈拉爾五世於8月28日辭世，享壽89歲。這位已故君主在位35年，被譽為親民的「人民國王」，並在任內推動挪威王室現代化，消息傳出後，挪威各地湧現悼念浪潮。

根據王室慣例，在位君主通常不出席其他國家元首的葬禮，因此由身為王位繼承人的威廉代表父親前往致哀。查理三世在哈拉爾五世逝世後，也曾發表聲明悼念這位「親愛的表親」、「深受愛戴的親人與朋友」。

查理在慰問訊息中讚揚哈拉爾五世「始終如一的奉獻」，並表示對方的「善良、同情心與深厚的責任感，跨越海洋與歲月，令人深受感動」。

英國已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與哈拉爾五世為第二代表親，兩人擁有共同的曾祖父母，即英國國王愛德華七世（King Edward VII）與亞歷山德拉王后（Queen Alexandra）。

哈拉爾五世的葬禮將於9月9日在奧斯陸大教堂舉行，包括其遺孀、現為王太后的宋雅（Sonja）也將出席。

這並非威廉首次代替父親出席重要國際葬禮。他在去年4月也曾代表查理三世前往梵蒂岡，出席教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮。

威廉與凱特王妃2018年曾正式訪問挪威，並在奧斯陸王宮與哈拉爾五世及宋雅王后共進晚宴。當時哈拉爾五世形容兩人是「家人」，並感謝他們對當時英國女王伊麗莎白二世的支持。

精華 FAQ

  • 威廉王子將代表父親、英國國王查理三世前往挪威，出席已故國王哈拉爾五世於9月9日在奧斯陸大教堂舉行的葬禮。

  • 安妮長公主將以私人身分同行，因為她是新任挪威國王哈康八世的教母，因此此行帶有私人情誼，並非代表英國王室的正式外交行程。

  • 英國王室通常依慣例不由在位君主親自出席其他國家元首葬禮，而是改由王位繼承人代為致哀；威廉過去也曾代表查理三世出席國際葬禮。

查理三世 挪威

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