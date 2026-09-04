哈利王子返英是想拍攝「黛妃電影」？傳威廉感到強烈挫折
英國每日郵報報導，哈利王子（Prince Harry）據稱正計畫拍攝一部以黛安娜王妃（Princess Diana）為主題的電影，不過這項計畫疑似令哥哥威廉王子（Prince William）相當不滿。
每日郵報資深特約編輯理查德凱伊（Richard Kay）4日透露，哈利返回英國的原因之一，就是「要製作一部電視電影，一部屬於他自己的、關於母親的電影」。現年41歲的哈利據稱近期一直聯絡母親生前的朋友，以及其他認識黛安娜的人，並邀請他們參與、提供內容。
凱伊指出，哈利今年7月返回英國期間，也曾與黛安娜的家人在奧爾索普莊園共度時間。他認為，這項據稱將成為哈利未來12個月重要心力的電影計畫，已讓威廉感到「強烈挫折」。
哈利與威廉過去關係一直緊張，兩人上一次被認為真正「步調一致」，是在2017年共同製作紀錄片「Diana, Our Mother: Her Life and Legacy」（《黛安娜，我們的母親：她的生命與遺產》）時。凱伊認為，哈利如今再次推出與黛安娜有關的作品，恐怕會重新引發外界「人們總是把哈利與黛安娜連結在一起」的情況。
凱伊表示：「她是兩個男孩的母親。」他強調，威廉「和哈利一樣，同樣是他母親的兒子」，並指哈利一直試圖將黛安娜的遺產據為己有。
凱伊進一步指出，威廉雖然過去也曾多次談及母親，但「並沒有一直喋喋不休地談論母親」。他認為，哈利試圖利用黛安娜、史賓塞家族（Spencer）品牌及姓氏，讓自己與溫莎王室分離，這種情況未來可能會更加明顯。
報導指出，哈利王子據稱正計畫拍攝一部以母親黛安娜王妃為主題的電視電影，並希望將這部作品視為屬於自己的紀念計畫，成為他未來一段時間的重要投入。 因為消息稱哈利不僅持續接觸黛安娜生前友人，也在英國行程中與黛安娜家族相處，外界認為他再度獨占母親故事，可能讓威廉覺得兄弟關係與母親遺產都被忽視。 文章引述評論者認為，哈利常被外界與黛安娜連結，且似乎試圖把黛安娜、史賓塞家族與自身品牌綁在一起，藉此與溫莎王室拉開距離，未來爭議可能更明顯。
精華 FAQ
報導指出，哈利王子據稱正計畫拍攝一部以母親黛安娜王妃為主題的電視電影，並希望將這部作品視為屬於自己的紀念計畫，成為他未來一段時間的重要投入。
因為消息稱哈利不僅持續接觸黛安娜生前友人，也在英國行程中與黛安娜家族相處，外界認為他再度獨占母親故事，可能讓威廉覺得兄弟關係與母親遺產都被忽視。
文章引述評論者認為，哈利常被外界與黛安娜連結，且似乎試圖把黛安娜、史賓塞家族與自身品牌綁在一起，藉此與溫莎王室拉開距離，未來爭議可能更明顯。
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