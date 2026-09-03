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哈利、梅根返英 川普：如果我是王室成員 不會讓他們回來

編譯中心／綜合2日電
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6年前，哈利與梅根曾因尖銳批評英國王室，與王室關係惡化，隨後離開英國前往美國，如...
6年前，哈利與梅根曾因尖銳批評英國王室，與王室關係惡化，隨後離開英國前往美國，如今他們已重新在英國安頓下來。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普表示很高興哈利與梅根已離開美國。
  • 重點二：他稱若自己是王室成員不會允許兩人回英。
  • 重點三：川普批評梅根對英國王室態度極不敬。

川普總統2日表示，他很高興英國哈利王子(Prince Harry)及其美國籍妻子梅根(Meghan Markle)已離開美國；如果他是英國王室成員，就不會讓他們回來。

中央社引述法新社報導，在哈利王子與梅根從加州蒙特斯托(Montecito)的住所搬回英國一周後，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我很高興。我本來就不支持他們。」

他指出：「我認為他們對王室極為不敬。我不喜歡這樣。我不喜歡她(梅根)的行事方式。我認為她對女王、對國王查理三世(King Charles III)都極為不敬。」

6年前，哈利與梅根曾因尖銳批評英國王室，與王室關係惡化，隨後離開英國前往美國，如今他們已重新在英國安頓下來。

哈利近期幾次訪英期間，似乎已與正在抗癌的父親查理三世修復關係。但據報導，哈利與兄長威廉王子(Prince William)及其妻子凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)依然關係不睦。

川普表示：「也許我不一樣。我不會讓他回來，對吧？如果我是王室成員，我不會讓他們回來。」

梅根 川普 哈利王子

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