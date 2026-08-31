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黛安娜逝世29周年 親弟悼念：8月31日是我最不喜歡的一天

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黛安娜王妃逝世29周年，她的兒時故居艾爾索普莊園8月31日有不少民眾獻花。(路透...
黛安娜王妃逝世29周年，她的兒時故居艾爾索普莊園8月31日有不少民眾獻花。(路透)

英國已故黛安娜王妃逝世29周年，弟弟查理史賓塞（Charles Spencer）8月31日在社群平台發文悼念，貼出家族位於北安普敦郡的艾爾索普莊園（Althorp House）降半旗照片，並寫下：「8月31日，我最不喜歡的一天。」黛安娜1997年8月31日凌晨在法國巴黎發生車禍後離世，享年36歲。

史賓塞今年62歲，他近期也宣布將出版新書《Swan Song: Diana, My Sister》，從身為黛安娜唯一弟弟、歷史學家的角度重新講述姊姊的一生，該書預定9月22日出版。

1997年黛安娜葬禮期間，史賓塞曾極力反對讓當時年僅12歲的哈利與15歲的威廉王子，跟在母親靈柩後方步行穿過倫敦街頭。哈利在2023年出版的回憶錄《Spare》中回憶，史賓塞當時強烈抗議：「你不能讓這些男孩走在母親的棺材後面！這太野蠻了。」

多年來，史賓塞持續與兩個外甥保持聯繫。今年7月，他曾在艾爾索普莊園接待哈利、妻子梅根與2名子女。黛安娜目前安葬於莊園內「圓形橢圓湖」（Round Oval）中央小島。

史賓塞過去曾表示，知道威廉與哈利仍私下前往母親墓地，讓他感到安慰。他說：「我認為他們能在她身邊，對他們來說非常重要。這裡非常寧靜，他們想來就來、想走就走，這對我而言是一件非常美好的事。」

黛安娜離世後，威廉與哈利兄弟關係近年逐漸疏遠，哈利與梅根2020年卸下王室核心職務後，雙方的矛盾更受到外界關注。不過，隨著哈利與梅根近期重返英國，有王室消息人士認為，這可能成為兩人修復關係的契機。

黛安娜傳記作者安德魯莫頓（Andrew Morton）也曾表示，黛安娜生前經常說自己「有兩個兒子是有原因的」，希望弟弟能在威廉未來成為國王、承擔孤獨使命時支持哥哥；莫頓認為，如果黛安娜仍在世，兩兄弟的關係或許會走向不同方向。

精華 FAQ

  • 他在8月31日於社群平台發文悼念，並貼出艾爾索普莊園降半旗的照片，寫下「8月31日，我最不喜歡的一天」，表達對姊姊逝世的思念。

  • 新書名為《Swan Song: Diana, My Sister》，預定9月22日出版，史賓塞將從黛安娜唯一弟弟與歷史學家的雙重角度，重新講述姊姊的一生與人生經歷。

  • 史賓塞長年與兩位外甥保持聯繫，今年7月還在莊園接待哈利一家；他也認為兩兄弟能到母親墓地探望很重要，外界則期待哈利返英能成為修復契機。

黛安娜王妃 哈利

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