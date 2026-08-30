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沒有告別派對…哈利、梅根悄搬離加州 鄰居：社區幾乎沒人發現

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英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中...
英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中心（King Hussein Cancer Center）。(路透)

英國哈利王子與妻子梅根傳出搬離美國加州蒙特西托（Montecito）豪宅、返回英國。據報導，這對夫婦的離去沒有搬家車隊，也沒有告別派對，一名鄰居形容兩人是「悄然離開，而不是轟轟烈烈地告別」。多名當地居民更稱，哈利與梅根多年來始終未真正融入這個富裕社區。

Page Six引述每日郵報報導，一名蒙特西托鄰居透露，哈利與梅根搬離價值1400萬美元豪宅時相當低調，「沒有搬家卡車、沒有派對，什麼都沒有。有一天他們還在這裡，隔天就回到英國了。」

蒙特西托居民、作家艾林格（Robert Eringer）也表示，他認為哈利與梅根從未真正融入當地社區。他說：「我經常在蒙特西托各處活動，但從來沒見過他們。如果不是新聞報導，我懷疑根本沒有人會注意到他們已經離開。」

另一名鄰居蘇珊（Susan）則表示，自己只曾偶爾看到哈利騎自行車，或梅根駕駛Range Rover經過。她回憶，哈利與梅根2020年搬入豪宅時，曾在大門口留下一瓶紅酒作為歡迎禮物，卻在隔天原封不動被退回。

她說：「我不確定他們是否真的想和不是億萬富翁、不是名人，或者兩者兼具的人來往。」

報導指出，當地部分商店也逐漸看不到哈利與梅根留下的痕跡，例如距離兩人住處不遠的Godmothers書店，目前已不再販售梅根品牌As Ever的產品，也不再陳列哈利2023年出版的回憶錄「Spare」。

不過，當地精品店老闆福斯特（Wendy Foster）則表示，梅根一直「非常有禮貌」，並理解兩人希望帶著孩子回到哈利故鄉英國的原因。她說，哈利與梅根的子女的王室身分在美國並不具有太大意義，但「在英國就不一樣了」。

Page Six稱，一名蒙特西托居民表示，不少人對哈利與梅根決定離開「再高興不過」，認為蒙特西托向來是私密、安靜的地方，居民期待社區重新恢復平靜。

另有一名鄰居更直接表示：「謝天謝地，你們終於走了！」

消息人士還聲稱，部分居民對哈利與梅根離開感到高興，認為兩人過去經常因自身頭銜向朋友與熟人提出「盛大的要求」，卻沒有回饋相關人士或真正融入蒙特西托社區，並形容當地居民已對兩人的「優越感與沒完沒了的戲劇性事件」感到疲憊。

精華 FAQ

  • 報導稱兩人離開得相當低調，沒有搬家卡車，也沒有告別派對；一名鄰居形容他們是悄然離去，彷彿前一天還在、隔天就已返回英國。

  • 多名居民表示，平時幾乎見不到哈利與梅根，認為他們多年來始終沒有真正融入蒙特西托；若非媒體報導，很多人甚至不會注意到他們已離開。

  • 部分居民對兩人離開感到高興，認為蒙特西托本來就重視私密與安靜，希望社區恢復平靜，也有人批評他們常提出高調要求卻缺乏回饋。

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