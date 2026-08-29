挪威國王89歲逝 英王悼「親愛的表親」 準王后陷艾普斯坦風暴

挪威國王哈拉德五世（圖）28日逝世，享壽89歲，王位將由兒子哈康（Haakon）繼承。（路透）

挪威 王宮28日宣布，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）去世，享壽89歲，王位將由兒子哈康（Haakon）繼承。衛報報導，王宮發表聲明表示：「我們懷著深切悲痛宣布，哈拉德國王陛下今天去世。哈拉德國王於8月28日周五上午6時35分在奧斯陸大學醫院安詳辭世。」

挪威國王哈拉德五世28日辭世，王儲即位成為哈康八世（圖）。（路透）

英國國王查理三世 28日對「親愛的表親」挪威國王哈拉德五世辭世寄予哀思，推崇這位偉大領袖以「溫煦謙沖」在巨大變革時代引領國家前進，歐洲各界也紛紛哀悼哈拉德五世。

挪威國王哈拉德五世（Harald V）是挪威第一個與平民成婚的王室繼承人，也是運動好手，曾三次代表挪威參加奧運帆船比賽；開放、幽默的平民作風受到民眾愛戴，被挪威人稱為「人民的國王」。

瑞典快報（Expressen）報導，哈拉德五世之所以這麼受到挪威人的愛戴，是因為他包容多元、慷慨又幽默，他呈現的挪威是開放、民主又富人情味的。

哈拉德自1991年起擔任挪威國家元首，是歐洲在位君主中年齡最長者，也被視為挪威君主制的偉大現代化推手，曾整頓王室地產並改變王室運作方式。他近年健康問題不斷，2003年接受膀胱癌手術，2024年裝設心律調節器，但始終排除退位，表示自己曾在挪威國會面前立下終身誓言。

哈拉德自17日起一直在奧斯陸大學醫院接受溶血性貧血治療。王宮27日宣布，他的健康狀況惡化，情況「極嚴重」，妻子宋雅王后（Queen Sonja）及已代理攝政的哈康王儲因此取消行程。

2026年3月24日，挪威哈康王儲（右）與王儲妃梅特瑪麗，現身挪威奧斯陸王宮。（路透）

哈拉德去世之際，挪威王室正處於動盪時期。美國1月公布的艾普斯坦 文件似乎近1000次提到哈康王儲的妻子梅特瑪麗（Mette-Marit）。她曾於2011年至2014年間與艾普斯坦通信，其中包括親密交流，引發激烈爭議。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）更以前所未有的措辭，指責她「判斷力不佳」。

梅特瑪麗隨後透過王室發布聲明，對自己與艾普斯坦的友誼「深感遺憾」，並為讓王室、尤其國王與王后陷入這種處境道歉。

此外，梅特瑪麗與前一段感情所生的29歲兒子霍伊比（Marius Borg Høiby），6月因兩項強暴罪及另外32項罪名遭判處4年徒刑，其中包括對前伴侶施暴，目前已提出上訴。

梅特瑪麗最近一連串醜聞也衝擊民眾對君主制的支持。2月一項民調顯示，支持率從2024年的72%降至54%；多項民調則發現，近半數民眾認為梅特瑪麗不能成為王后。

回顧哈拉德一生，他在1937年2月21日出生，是近570年來第一位在挪威出生的王位繼承人。挪威在1905年脫離瑞典獨立以前，曾受丹麥和瑞典君主統治數個世紀，

哈拉德出生才三年，納粹德國入侵挪威。當時的哈康國王（King Haakon）與奧拉夫王儲逃往英國，領導挪威流亡政府。年僅三歲的哈拉德則隨母親瑪莎王儲妃（Crown Princess Märtha）前往中立國瑞典，隨後前往美國。

在短暫居住白宮及馬里蘭州比塞大（Bethesda）的五年期間，哈拉德和姊姊拉格希爾德（Ragnhild）、艾思特瑞德（Astrid）與母親經常與美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）會面。哈拉德多年後形容小羅斯福就像自己的祖父一樣。

哈拉德於1945年戰爭結束後，返回挪威就讀公立學校，而非過去父親所接受的私人教育。

哈拉德1968年打破王室傳統，迎娶平民女子。他曾與父親僵持長達9年，直到哈拉德威脅若不能娶桑妮雅為妻，就終身不婚。

哈拉德的晚年歲月也受矚，1998年，媒體披露哈拉德收受企業家團體饋贈、價值400萬克朗（約40萬美元）遊艇，作為生日賀禮，以及王宮修繕耗費政府5億克朗，使得哈拉德面臨空前的輿論壓力。

大約同一時期，哈拉德的前私人秘書副手建議他在該國平民正常退休年齡67歲退位。

然而，民調顯示挪威人堅定支持國王終身在位，批評聲浪隨之平息。