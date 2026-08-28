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挪威國王哈拉德五世89歲辭世 王儲哈康繼位、準王后陷淫魔檔案風暴

編譯周辰陽／即時報導
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挪威國王哈拉德五世2019年在盧森堡出席盧森堡大公讓的喪禮。(美聯社)
挪威國王哈拉德五世2019年在盧森堡出席盧森堡大公讓的喪禮。(美聯社)

挪威王宮28日宣布，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）去世，享壽89歲，王位將由兒子哈康（Haakon）繼承。

衛報報導，王宮發表聲明表示：「我們懷著深切悲痛宣布，哈拉德國王陛下今天去世。哈拉德國王於8月28日周五上午6時35分在奧斯陸大學醫院安詳辭世。」

哈拉德自1991年起擔任挪威國家元首，是歐洲在位君主中年齡最長者，也被視為挪威君主制的偉大現代化推手，曾整頓王室地產並改變王室運作方式。他近年健康問題不斷，2003年接受膀胱癌手術，2024年裝設心律調節器，但始終排除退位，表示自己曾在挪威國會面前立下終身誓言。

哈拉德自17日起一直在奧斯陸大學醫院接受溶血性貧血治療。王宮27日宣布，他的健康狀況惡化，情況「極嚴重」，妻子宋雅王后（Queen Sonja）及已代理攝政的哈康王儲因此取消行程。

挪威國王哈拉德五世2022年9月19日出席在英國倫敦西敏寺舉行的英國女王伊麗莎白...
挪威國王哈拉德五世2022年9月19日出席在英國倫敦西敏寺舉行的英國女王伊麗莎白二世國葬。（路透）

哈拉德去世之際，挪威王室正處於動盪時期。美國1月公布的艾普斯坦文件似乎近1000次提到哈康王儲的妻子梅特瑪麗（Mette-Marit）。她曾於2011年至2014年間與艾普斯坦通信，其中包括親密交流，引發激烈爭議。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）更以前所未有的措辭，指責她「判斷力不佳」。

梅特瑪麗隨後透過王室發布聲明，對自己與艾普斯坦的友誼「深感遺憾」，並為讓王室、尤其國王與王后陷入這種處境道歉。

此外，梅特瑪麗與前一段感情所生的29歲兒子霍伊比（Marius Borg Høiby），6月因兩項強暴罪及另外32項罪名遭判處4年徒刑，其中包括對前伴侶施暴，目前已提出上訴。

梅特瑪麗最近一連串醜聞也衝擊民眾對君主制的支持。2月一項民調顯示，支持率從2024年的72%降至54%；多項民調則發現，近半數民眾認為梅特瑪麗不能成為王后。

精華 FAQ

  • 挪威王宮宣布，哈拉德五世於8月28日上午6時35分在奧斯陸大學醫院安詳辭世，享壽89歲；依王位繼承順序，王位將由兒子哈康王儲接任。

  • 哈拉德自1991年起擔任國家元首，被視為推動挪威君主制現代化的重要人物，曾整頓王室地產並調整王室運作方式，長期維持王室形象與制度穩定。

  • 爭議來自準王后梅特瑪麗被指與艾普斯坦有往來，以及她的兒子霍伊比涉及強暴與多項罪名；事件衝擊民意，君主制支持率已從72%降至54%。

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