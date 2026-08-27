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哈梅攜子包機返英 自付保全費 遭爆在美態度高傲惡劣

編譯中心／綜合26日電
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英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）一家人搬回英國。（路透）
英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）一家人搬回英國。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈利梅根攜兩子搭私人包機返英，預計停留較長時間。
  • 重點二：由於無公費警力保護，夫妻倆須自行負擔高額保全費。
  • 重點三：英美媒體再爆梅根在美態度高傲，遭指職場風評不佳。

據紐約郵報報導，英國哈利王子、妻子梅根與兩名子女抵達英國。他們搭乘私人飛機，準備展開人生的新篇章這也是兩人在「梅根脫英（Megxit）」後搬往美國、遠離英國王室生活多年後，再度返回英國。

王室記者賽克斯（Tom Sykes）接受 Page Six 訪問時表示，哈利與梅根這次搬回英國，「對威廉來說，是一記非常響亮的耳光」，並認為這項決定可能會「為君主制帶來嚴重風險」。

每日郵報報導，哈梅搭乘的私人包機每小時租金通常至少約1萬2000美元，飛行資料顯示，這趟航程至少耗時10個小時，意味著整趟旅程的包機費用可能高達約12萬美元。此外，由於哈利未獲得由公共資金支付的警察保護，兩人也必須自行負擔保全費用。

據報導，哈利與梅根計畫帶著7歲的亞契（Archie）和5歲的莉莉貝（Lilibet）在英國停留一段「較長時間」，兩個孩子甚至可能在幾天後便開始在英國上學。這也是莉莉貝已知第三次踏上英國土地。

據 Page Six 引述消息人士指出，哈利希望回到英國，一方面是為了更接近父親查爾斯國王，另一方面則是希望兩個孩子能與王室親屬建立更緊密的關係。

上個月，英國國王查理曾與這位長期疏遠的兒子及媳婦見面。然而，據報導，查理直到消息公開前幾天，才得知哈利與梅根計畫返回英國。

隨著哈梅返英，在美國生活超過6年的「黑歷史」也曝光，傳一家人在美時態度惡劣，甚至在面試清潔人員時態度高傲，令當地鄰里直言「終於盼到她走」。

哈利一家過去落腳於名流雲集的加州蒙特斯托，與脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、男星勞勃洛（Rob Lowe）等人為鄰。外媒報導指出，夫妻倆在當地居住期間曾為徵求家務人員傷透腦筋。

有爆料指出，梅根曾親自面試清潔人員，但過程中表現得極度勢利與無禮，說話語氣令多位應徵者感到被冒犯，惡名迅速在當地的家政業界傳開，導致許多清潔人員根本不願為其服務。

蒙特斯托當地居民甚至私下調侃「所有女傭都討厭他們」。事實上，這已非梅根首次捲入職場霸凌或人品爭議。早在她尚在英國王室期間，就曾有工作人員指控其霸凌行為，當時白金漢宮甚至為此啟動內部調查；2025年6月，其團隊內也有4名員工集體離職，但梅根對相關指控始終堅決否認。

精華 FAQ

  • 兩人搭乘私人包機帶著7歲的亞契與5歲的莉莉貝返回英國，並計畫停留一段較長時間，甚至傳出孩子可能幾天後就會開始在英國上學。

  • 報導指出，私人包機每小時租金約1萬2000美元，飛行至少10小時，整體包機費可能高達約12萬美元；另外，哈利未享有公費警力保護，保全費也得自掏腰包。

  • 內文引述爆料稱，梅根曾在面試清潔人員時態度勢利、言語無禮，讓家政業界留下不佳印象；此外，她也曾被指涉職場霸凌，相關爭議長期未平息。

租金 梅根 哈利王子

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