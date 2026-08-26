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哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

世界新聞網／輯
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哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）
哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前宣布將帶著兩名子女從美國搬回英國，為方便攜帶家中愛犬同行，夫妻倆特別包下私人飛機，從洛杉磯飛往伯明翰。據Page Six報導，這架私人飛機每小時費用約1.2萬美元，10小時航程估算至少花費約12萬美元。

據報導，兩人透過全球私人航空公司Planet 9包機，搭乘的Bombardier Global Express XRS可搭載最多13名乘客，機上設有2間衛浴、5張床可供6人睡眠，另有空間存放約12至15件中型行李。該機型於2023年完成翻新。

消息人士透露，哈利與梅根選擇私人飛機的原因之一，是希望能將家中2隻愛犬Pula及Mia一起帶回英國。至於兩人在加州蒙特西托住家的雞群，則會留在原居處。

哈利與梅根本月宣布，將返回英國居住一段較長時間。消息人士稱，英王查理三世是促成夫妻倆返英的重要原因，並稱國王期待與兒子及媳婦共度時光。不過，哈利與梅根此次返英後並不會恢復王室職務。

英國太陽報報導，夫妻倆回到英國後，將繼續經營自己的事業，不會重新擔任王室工作成員。兩人也正在英國科茲窩附近尋找住所，該地距離查理與王后卡蜜拉居住的海格羅夫莊園不遠。

精華 FAQ

  • 消息指出，兩人主要是為了讓家中2隻愛犬Pula及Mia能一起同行，因此選擇私人飛機往返英國，以減少攜帶寵物與行李的麻煩。

  • 報導稱，該機每小時費用約1.2萬美元，洛杉磯飛伯明翰約需10小時，換算下來單趟至少要花12萬美元左右，費用相當高昂。

  • 報導指出，哈利與梅根返英後不會恢復王室工作成員身分，仍會繼續經營自己的事業，並正在英國科茲窩附近尋找新住所。

洛杉磯 梅根 哈利王子

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