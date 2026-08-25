哈利、梅根返英爆加州「黑歷史」 面試清潔人員態度高傲
哈利、梅根返英之際，外媒再爆夫妻倆在加州蒙特斯托居住時面試家務人員態度傲慢，甚至引發當地家政圈反感，相關霸凌爭議再度浮上檯面。
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哈利、梅根返英之際，外媒再爆夫妻倆在加州蒙特斯托居住時面試家務人員態度傲慢，甚至引發當地家政圈反感，相關霸凌爭議再度浮上檯面。
英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年拋下震撼彈、宣布卸下王室資深成員身分後遠赴美國居住。如今移居美國超過6年，傳出哈利王子已帶著全家人重返英國。然而卻爆出一家人在美國居住時態度惡劣，甚至在面試清潔人員時態度高傲，令當地鄰里直言「終於盼到她走」。
哈利一家過去落腳於名流雲集的加州蒙特斯托（Montecito），與脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、男星勞勃洛（Rob Lowe）等人為鄰。外媒報導指出，夫妻倆在當地居住期間曾為徵求家務人員傷透腦筋。
有爆料指出，梅根曾親自面試清潔人員，但過程中表現得極度勢利與無禮，說話語氣令多位應徵者感到被冒犯，惡名迅速在當地的家政業界傳開，導致許多清潔人員根本不願為其服務。
蒙特斯托當地居民甚至私下調侃「所有女傭都討厭他們」。事實上，這已非梅根首次捲入職場霸凌或人品爭議。早在她尚在英國王室期間，就曾有工作人員指控其霸凌行為，當時白金漢宮甚至為此啟動內部調查；2025年6月，其團隊內也有4名員工集體離職，但梅根對相關指控始終堅決否認。
目前哈利一家已落腳於倫敦近郊的私人住所，並安排兒子亞契王子（Prince Archie）與女兒莉莉貝公主（Princess Lilibet）在英國接受教育，對於爆料內容尚未作出正面回應。
報導指稱他們住在加州蒙特斯托期間，對待清潔與家務人員態度差，尤其梅根面試時被形容高傲無禮，導致不少應徵者與業界人士對他們留下負面印象。 爆料稱梅根在面試過程中語氣尖銳、態度勢利，讓多名應徵者感到受冒犯，消息很快在家政業界傳開，最後甚至出現許多人不願替他們工作的情況。 內文回顧她在英國王室時期曾被員工指控霸凌，白金漢宮一度啟動內部調查；此外，2025年6月其團隊也傳出4名員工集體離職，但她始終否認相關指控。
精華 FAQ
報導指稱他們住在加州蒙特斯托期間，對待清潔與家務人員態度差，尤其梅根面試時被形容高傲無禮，導致不少應徵者與業界人士對他們留下負面印象。
爆料稱梅根在面試過程中語氣尖銳、態度勢利，讓多名應徵者感到受冒犯，消息很快在家政業界傳開，最後甚至出現許多人不願替他們工作的情況。
內文回顧她在英國王室時期曾被員工指控霸凌，白金漢宮一度啟動內部調查；此外，2025年6月其團隊也傳出4名員工集體離職，但她始終否認相關指控。
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