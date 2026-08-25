哈利、梅根返英爆加州「黑歷史」 面試清潔人員態度高傲

英國哈利王子與夫人梅根近期帶著全家人重返英國。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 哈利、梅根返英之際，外媒再爆夫妻倆在加州蒙特斯托居住時面試家務人員態度傲慢，甚至引發當地家政圈反感，相關霸凌爭議再度浮上檯面。

英國哈利王子 （Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）於2020年拋下震撼彈、宣布卸下王室資深成員身分後遠赴美國居住。如今移居美國超過6年，傳出哈利王子已帶著全家人重返英國。然而卻爆出一家人在美國居住時態度惡劣，甚至在面試清潔人員時態度高傲，令當地鄰里直言「終於盼到她走」。

哈利一家過去落腳於名流雲集的加州 蒙特斯托（Montecito），與脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、男星勞勃洛（Rob Lowe）等人為鄰。外媒報導指出，夫妻倆在當地居住期間曾為徵求家務人員傷透腦筋。

有爆料指出，梅根曾親自面試清潔人員，但過程中表現得極度勢利與無禮，說話語氣令多位應徵者感到被冒犯，惡名迅速在當地的家政業界傳開，導致許多清潔人員根本不願為其服務。

蒙特斯托當地居民甚至私下調侃「所有女傭都討厭他們」。事實上，這已非梅根首次捲入職場霸凌或人品爭議。早在她尚在英國王室期間，就曾有工作人員指控其霸凌行為，當時白金漢宮甚至為此啟動內部調查；2025年6月，其團隊內也有4名員工集體離職，但梅根對相關指控始終堅決否認。

目前哈利一家已落腳於倫敦近郊的私人住所，並安排兒子亞契王子（Prince Archie）與女兒莉莉貝公主（Princess Lilibet）在英國接受教育，對於爆料內容尚未作出正面回應。