哈梅返英 杜莎夫人蠟像館安排「行李箱」搶先迎接

英國哈利王子與夫人梅根2026年4月在澳洲雪梨港。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哈利與梅根傳將攜子女自美返英長住。

哈利與梅根傳將攜子女自美返英長住。 重點二： 杜莎夫人蠟像館以行李箱戲碼幽默迎接。

杜莎夫人蠟像館以行李箱戲碼幽默迎接。 重點三：館方過去也曾因兩人婚事與退王室調整展區。

英國哈利王子 與妻子梅根 預計攜帶一雙兒女從美國返回英國長住，消息曝光後，倫敦杜莎夫人蠟像館也搶先為兩人的蠟像安排「回家」戲碼，將哈利與梅根的蠟像擺上行李箱，並與皇家衛兵合影，幽默寫道：「有人說他們要回家了嗎？」

人物雜誌日前報導，哈利與梅根將從8月起攜家人返回英國，展開一段較長時間的居住安排。據了解，兩人的子女預計9月在英國入學，一家人則會住在英國一處非王室住所。

消息傳出後，杜莎夫人蠟像館21日在社群平台分享哈利與梅根蠟像的照片。館方寫道：「有人說他們要回家了嗎？」並表示，為紀念哈利與梅根返英的消息，特別在倫敦杜莎夫人蠟像館以「非常英國式」的方式歡迎這對薩塞克斯公爵與公爵夫人。

館方還寫道：「行李箱已準備就緒，他們已經在英國最重要的一些代表人物之間找到自己的位置，途中甚至停下來與皇家衛兵合影！」並邀請民眾在薩塞克斯夫婦本月底抵達英國前，前往一睹兩人的蠟像。

這並非杜莎夫人蠟像館首次因哈利與梅根的動向作出反應。2018年5月哈利與梅根結婚前夕，館方曾推出梅根蠟像；2020年兩人宣布退出王室核心職務後，館方也曾將兩人的蠟像從王室成員展示區移除，並發布英女王伊麗莎白二世、菲利普親王、威廉王子與凱特王妃蠟像的照片，在哈利與梅根原本站立的位置留下空位，配文寫道：「我們必須尊重他們的意願。」

報導指出，梅根可能重返演藝圈，她已收到參演Netflix影集「紳士命令3」（The Gentlemen）邀約。這項演藝工作可能也是哈利一家此次返英時間安排的因素之一。