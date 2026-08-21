哈利夫婦被酸混不下去才搬回英國 形同承認失敗「仍需要王室」

哈利王子（右）與公爵夫人梅根（左）六年前放棄王室權利義務到美國發展，但六年後仍決定回到英國。（路透）

英國哈利王子 與妻子梅根 6年前拋下王室職務遠走美國，現正計畫8月底帶著兒女搬回英國。消息人士向紐約郵報「Page Six」透露，兩人此舉是為了更靠近查理三世 國王，並確保孩子能與其他家人建立關係。

77歲的查理三世罹患癌症，2025年12月宣布將轉入預防性治療階段。哈利同年5月談到與父親破裂的關係時，曾向BBC坦言：「我不知道我父親還有多少時間。」

哈利一家7月與查理三世重聚後僅數周，8月稍早就決定離開加州。消息人士明確表示，他們計畫在英國長住一段時間，但不會永久定居。一名王室內部人士表示：「我知道查理是他們回去的一大原因。」

此外，夫妻倆想要更親近的不只是查理三世。消息人士指出，7歲的亞契與5歲的莉莉貝將在英國上學，哈利與梅根希望兩人能與堂表兄弟姊妹及其他家人建立關係。另一名知情人士表示：「他們在英國有很多朋友和家人，至今仍保持非常親近的關係。」

不過，消息人士指出，王儲威廉王子與哈利關係仍然冰冷，威廉也拒絕與弟弟交談。亞契與莉莉貝幾乎不可能與堂表兄弟姊妹，也就是威廉與凱特王妃的孩子喬治、夏綠蒂和路易見面。

王室評論員史科菲爾德(Kinsey Schofield)接受紐約郵報訪問時表示，此舉與其說是王室和解，不如說是「承認失敗」。她表示，這對夫妻的決定證明，他們仍然「需要王室」。

史科菲爾德表示，哈利與梅根多年來公開批評王室，如今顯然又想稱之為家，竟真的按照計畫返回英國，令她感到震驚。她說：「哈利與梅根離開英國時告訴全世界，他們需要自由才能茁壯發展。無論他們是否願意誠實面對這一點，返回英國就是承認失敗。」

史科菲爾德表示，她沒想到「這兩人竟然真的有膽量這麼做」，而且夫妻倆在英國已變得「非常不受歡迎」，哈利仍持續與政府及英國司法體系「挑起爭端」。兩人抵達英國時，也不應期待受到王室般的待遇，「你們不能花上數年侮辱王室，然後在加州發展不順時，還期待所有人鋪紅毯歡迎。」

史科菲爾德認為，查理三世直到16日才得知兩人據報將搬回英國，這點尤其耐人尋味。她說：「如果這是某種王室大和解的結果，國王理應參與討論，而不是等到決定做出後才被告知。」

儘管史科菲爾德承認，哈利與父親查理三世的關係顯然已有改善，但不應將父子關係與哈利和哥哥威廉王儲破裂的兄弟關係混為一談。她說，威廉留下來承擔哈利拋棄的責任，「就威廉而言，我完全沒有看到任何跡象顯示，兄弟之間根本性的信任問題已經解決。」

哈利與梅根2020年卸下資深工作王室成員職務後搬到加州，在當地尋求娛樂產業合作、推出新計畫，並遠離王室建立獨立生活。史科菲爾德認為，他們6年後返英，顯示這種獨立生活並未如計畫般成功：「他們擁有美國、好萊塢、巨額合約、全球知名度，以及所有可以想像得到的優勢。6年後，他們卻要回來了。這就是失敗。」

史科菲爾德主張，哈利這個弟弟「毀掉自己的人生、攻擊家人、將私人恩怨變現，並花6年時間嘗試獨立，結果行不通時才爬回家」，對威廉「不公平」。

她表示：「哈利想證明自己不需要王室。搬回英國證明他其實需要。」

演員出身的梅根，原想與哈利在美國繼續發展影視，但成果有限。圖為倫敦市民觀看網飛為兩人投資拍攝的紀錄片，她們在片中對王室多所批評。（美聯社）