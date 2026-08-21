數天前才知情…英王傳樂見哈梅一家返英 但也明確畫下紅線

哈利王子（未著軍服者）2022年曾返回英國參加前女王伊麗莎白二世的葬禮，跟隨在父親查理三世的身後。（美聯社）

紐約時報報導，6年前拋下王室職務、遠走美國的英國哈利王子 與妻子梅根 ，計畫在8月底帶著兒女搬回英國。消息人士透露，英王查理三世 樂見能有更多時間陪伴小兒子一家，但也明確畫下紅線，哈利夫婦不會恢復任何王室公職。這項決定震撼外界，兩人當年與王室撕破臉的過程鬧得滿城風雨。

哈利夫婦準備8月底離開加州，入住倫敦郊外一處私人地產，非王室住所。7歲兒子亞契及5歲愛女莉莉貝，已註冊一所英國學校就讀，將於9月開始上課。據悉夫妻倆打算在英國住到孩子完成學業。

這項突如其來的重大決定，連白金漢宮都被蒙在鼓裡。紐約時報引述2名知情人士透露，英王直到16日才接到通知，而哈利夫婦今夏回英與國王會面時，對此隻字未提，王室可能對此措手不及。

知情人士透露，國王如今歡迎有更多機會與小兒子及孫子女相處，但強調哈利與梅根非王室公職成員的身分不會改變。白金漢宮拒絕發表評論，哈利夫婦的發言人截至19日同樣保持沉默。

哈利與梅根2018年風光完婚，當時外界一度期待，這名前美國女演員嫁入王室，能為歷史悠久的英國君主制度帶來新氣象。然而婚後不久，兩人便與王室其他成員摩擦不斷，英國小報更緊盯夫妻倆的一舉一動，最終成為他們決定離開英國的原因之一。

2020年1月，哈利與梅根突然宣布淡出資深王室成員職務，希望在英國與北美之間生活，震撼白金漢宮。雙方隨後展開協商，但已故女王伊麗莎白二世最終拍板，兩人既然退出，就不能採取「一半在王室、一半在外」的模式。哈利隔年也被撤銷榮譽軍職及王室贊助職務。

然而搬到大西洋彼岸，並未讓雙方恩怨降溫。梅根2021年接受歐普拉專訪時指控，有王室成員曾對她腹中孩子的膚色深淺表示擔憂，並透露自己在王室生活期間一度萌生輕生念頭。哈利之後又在爆料自傳「備胎」(Spare)中揭露大量王室私事，使他與父親查理、哥哥威廉的裂痕進一步加深。

哈利與威廉的關係至今仍相當冰冷。哈利在「備胎」中形容哥哥是自己的「宿敵」，外界也鮮少看到兄弟倆有修復關係的跡象。

相較之下，哈利與父親近來似乎逐漸破冰；7月哈利一家前往英國時，曾與查理三世及王后卡蜜拉私下會面。

哈利多年來主張，英國政府在他退出王室公職後取消自動提供警方保護，使他無法安心帶妻小回國，並為此多次提告，但直到去年仍遭法院判決敗訴。去年12月傳出重新檢討相關維安安排，目前尚不清楚問題是否已經解決，也不確定是否與這次搬回英國的決定有關。

每日郵報報導，今年稍早傳出梅根過去居住英國期間，因與白金漢宮員工關係緊張，私下被冠上「難搞公爵夫人」(Duchess Difficult)的綽號。她當時被控霸凌工作人員，甚至曾把員工弄哭。

哈利與梅根此次返英，也勢必再度掀起英國媒體追逐熱潮。

哈利長年對小報文化深惡痛絕，多次將母親黛安娜王妃之死與媒體瘋狂追逐連結，並指自己一家同樣承受龐大壓力。如今夫妻倆選擇帶孩子重返英國，也讓這場延燒6年的王室家庭風暴，是否可能迎來和解，再度成為外界焦點。