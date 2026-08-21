哈利返英為家庭和解？傳威廉派系質疑：是為考量未來財務

哈利出版的自傳「備胎」出版後即成暢銷書，書中對哥哥威廉有直言不諱的不滿。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)名人八卦專欄「第六頁」(Page Six)獨家引述王室評論員史科菲爾德(Kinsey Schofield)說法指出，哈利王子 突然返回英國恐非為了家庭和解，而是爭取更好的財務未來。

史科菲爾德透露，她聽到傳言，哈利想在父親駕崩、兄長威廉繼位之前重返王室，「金錢和繼承權是其考量的一部分」。威廉派人士認為，哈利和梅根 (Meghan Markle)即將返英，與威廉未來登基之後他們的經濟前景有關；還有人擔心哈利王子搬回英國是為了保住他的繼承權。

史科菲爾德說，「威廉王子身邊有人懷疑，哈利和梅根明白時間緊迫，想趁查理三世 國王還在位時，重新確立他們在王室的地位、影響力以及與王室的親近程度」。

這位「史科菲爾德無濾鏡」(Kinsey Schofield Unfiltered)美國播客主持人指出，威廉身為英國王位繼承人，終將對塑造王室擁有更大權力；「外界普遍認為，威廉不會像(查理三世)那樣寬容。哈利也明白這一點；我的消息來源認為，哈利想在威廉決定把這扇門關緊之前，重新搏得一席之地。」

史科菲爾德還指出，傳言顯示，威廉派內部非常擔心哈利和梅根返英，可能對威廉、凱特王妃及其家人造成的影響；「他們沒忘記哈利夫婦接受歐普拉(Oprah)專訪後，(威廉和凱特)面臨的威脅和網路騷擾，也擔心新一輪的指責、洩密或採訪，會再次激化這種敵意。」

「根據我在王室內部的消息來源的看法，哈利和梅根一向我行我素，」她繼續說道，並形容兩人「難以預測、不夠謹慎，而更重要的是，他們並不總是可靠的事件敘述者。」

「第六頁」報導，哈利和梅根退出王室職務以來，威廉和哈利的關係持續緊繃，至今未和解；威廉仍拒絕與哈利交談。哈利夫婦計畫8月底搬回英國，查理國王16日才獲知此事。威廉派人士懷疑他們突然如此急切地搬回英國要住 在王室附近，是否真的與查理三世健康狀況有關。查理三世現年77歲，2024年2月確診罹患癌症。