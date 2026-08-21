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哈利為何此時搬回英國？八卦小報興奮熱烈揣測

編譯陳韻涵／綜合報導
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哈利與梅根六年前離開英國的原因之一是避免媒體緊追，但現在決定回國，媒體已經大展身...
哈利與梅根六年前離開英國的原因之一是避免媒體緊追，但現在決定回國，媒體已經大展身手全面報導。圖為英國記者在白金漢宮前報導。（路透）

英國哈利王子與妻子梅根即將搬回六年前逃離的英國，讓向來重視傳統的王室生態圈、窺探名人隱私的小報媒體，陷入熱烈揣測：究竟該如何看待他們的回歸？

哈利夫婦、7歲兒子亞契(Archie)與5歲女兒莉莉貝(Lilibet)準備結束在加州海岸的流放生活，「華盛頓郵報」引述王室觀察人士的說法報導，主動退出王室核心職務的高階成員，以「自我邊緣化的平民」(self-sidelined civilians)身分重返王室，過去少有前例可循。

其中一大問題是長期爭議的維安費用歸屬，官方目前尚未說明，而哈利一家人在倫敦郊外另立非宮廷式家庭後，將如何安排維安作業。

此外，他們的社會地位也存在不確定性，包括能否參與正式或私人的家庭活動，以及亞契與莉莉貝日後的角色定位；如果莉莉貝未來超越目前排在她前面的六位王室成員，她將成為首位「加州出生的英國女王」。

哈利目前的繼位順序排第五，他與梅根於2020年放棄「在職王室成員」身分，並在2021年接受名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)專訪及後續串流影音巨頭Netflix(網飛)紀錄片影集中，形容王室對他們缺乏支持、甚至帶有種族歧視色彩；這番批評不僅激怒王室家人，也引發英國社會的不滿。

哈利夫婦遷居北美，放棄英國王室官方職責、維安待遇與體制庇護，但保留頭銜與王位繼承順位，如今重返英國再度引發全民關注，凸顯他們的公眾影響力依舊不減。

英國民眾心中的一大疑問或許是：為何要回到一個他們曾經公開譴責、如今又蠢蠢欲動的八卦媒體所在之處？為何選在此時？

這項消息最初由倫敦「每日電訊報」與「太陽報」揭露後，各種揣測隨即湧現，從哈利的思鄉之情、目前正接受癌症治療的國王查理三世健康狀況，到兩人在美國經營紀錄片與健康事業所面臨的財務壓力，眾說紛紜。

王室傳記作家與評論員勞埃德(Ian Lloyd)分析，哈利可能意識到，若要修補與王室的關係，必須趁查理在位時進行，因為他與哥哥、王位第一順位繼承人威廉王子之間的裂痕依然很深。

勞埃德說：「哈利很清楚，若將來威廉登基，他幾乎沒有機會重返王室核心。」

精華 FAQ

  • 因他們曾公開退出王室核心職務，如今又傳要回英國，等於重新進入最重視傳統與隱私的王室生態圈，讓小報與觀察人士都急於揣測其動機與後續安排。

  • 最受關注的是維安費用由誰負擔，以及搬到倫敦郊外後如何安排警衛與保護措施；同時，他們能否參與正式或私人王室活動，也牽動子女未來的角色定位。

  • 王室作家認為，哈利或許想趁查理三世仍在位時修補關係，因他與威廉之間裂痕深，若等威廉登基，哈利幾乎更難重返王室核心。

梅根 華盛頓郵報 哈利王子

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